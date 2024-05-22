大國博弈 | 耶倫籲美歐以戰略性方式應對中國「產能過剩」

耶倫指中國過剩的工業產能威脅美歐企業及新興市場國家的工業發展

如果不採取戰略性及統一的方式回應，美歐及世界各地企業的生存可能會受到威脅

外電報道，美國財長耶倫周二(21日)表示，美國與歐洲需聯合起來，以「戰略性的統一方式」應對中國產能過剩，以保持大西洋兩岸製造商的生存能力。

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耶倫在德國接受法蘭克福金融管理學院頒授榮譽博士學位並發表演說，她指中國過剩的工業產能威脅美歐企業及新興市場國家的工業發展，如果不採取戰略性及統一的方式回應，美歐及世界各地企業的生存可能會受到威脅。



耶倫稍後會轉往意大利，參加本周五至周六(24日至25日)舉行的G7財長會議。據《路透》早前報道，耶倫打算與G7同行討論共同努力，以應對中國在電動車、太陽能產品和半導體等戰略產業的產能過剩問題。



中方曾多次回應產能過剩的指控，稱中國產能過剩衝擊世界市場是偽命題，以此為藉口採取貿易保護措施，只會破壞產供鏈的穩定暢通，拖累全球經濟的綠色轉型和新興產業的發展。中方並指，美方提高對華關稅只會令美國消費者付出更大代價。中國將採取一切必要措施，捍衛自身權益。

撰文：經濟通中國組

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