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以巴衝突 | ICC拘捕令導致美國與盟友分裂，拜登選情蒙上陰影

22/05/2024

  • 拜登發表聲明，批評檢察官的舉措「蠻橫」，令人「無法接受」。但歐洲三國已率先表達與美國相反立場。

  • 以巴衝突已成為拜登競選的核心議題，並危及其連任機會。

 

以巴衝突 | ICC拘捕令導致美國與盟友分裂，拜登選情蒙上陰影

　　國際刑事法院(ICC)首席檢察官卡恩申請對以色列總理內塔尼亞胡等官員的逮捕令，引發美國與歐洲盟國分裂。

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　　雖然拜登總統和國務卿布林肯相繼發言批評ICC，但法國、比利時和斯洛文尼亞3個歐洲國家已率先表達支持。美媒分析指，以巴衝突已成為拜登競選的核心議題，並危及其連任機會。


　　卡恩周一（20日）申請對內塔尼亞胡、以國防長加蘭特，及哈馬斯在加沙地帶的領導人辛瓦爾、其副手戴夫以及哈馬斯政治局領導人哈尼亞發逮捕令，目前正等候法院決定。

法國外交部：支持ICC及其獨立性

　　拜登發表聲明，批評檢察官的舉措「蠻橫」，令人「無法接受」。布林肯隨後亦批評ICC「執迷不誤」。但歐洲三國已率先表達與美國相反立場，法國外交部聲明稱，支持ICC及其獨立性。


　　《彭博社》分析指，拜登剛出任總統時，曾認為中東形勢不會成為美國頭等要務，然後現在當地的動盪局勢，已成為他總統任期內的一個核心問題，並威脅到他的連任機會。


　　報道引述一位不願具名的知情人士透露，中東局勢每天都要耗費拜登數小時，與高級國家安全助手會面，或頻繁與各國領導人通話。在克林頓總統任期內曾擔任白宮中東問題特使的羅斯(Dennis Ross)說，這屆政府原本準備要把中東局勢降到次要地位，「但是中東總是有辦法將自己強加於人，現在這種情況又一次上演了。」

撰文：經濟通市場國金組

 

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