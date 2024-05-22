俄烏開戰 | 俄展開首階段戰術核武演習，國防部欲擴波羅的海國界

俄軍動用了伊斯坎德爾戰術導彈系統，以及搭載匕首高超音速導彈的米格-31戰鬥機。

歐盟同意用被凍結俄羅斯主權資產的利潤，來支持烏克蘭的經濟復甦和軍事防禦。

俄羅斯南部軍區於周一（21日）開始，展開首階段戰術核武演習，是冷戰結束後俄軍首次舉行同類演習。俄國防部提供的視頻顯示，俄軍動用了伊斯坎德爾戰術導彈系統，以及搭載匕首高超音速導彈的米格-31戰鬥機。

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俄國防部同時提議，更新波羅的海水域的國界座標，擴大毗鄰芬蘭和立陶宛的領海，以保障加里寧格勒與俄羅斯本土的聯繫。



歐盟同意動用俄凍結資產利潤援烏



另一方面，歐盟成員國周二批准一項計劃，將利用被凍結俄羅斯主權資產的利潤，來支持烏克蘭的經濟復甦和軍事防禦。



七國集團(G7)已凍結了約2800億美元的俄羅斯資產，其中超過3分之2在歐盟。捷克外長利帕夫斯基(Jan Lipavsky)在社交媒體平台X稱，此舉將在今年為烏克蘭提供最高達30億歐元資金，其中90%將用於烏克蘭軍方。

撰文：經濟通市場國金組

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