英國 | 英揆辛偉誠展開政治豪賭，宣布提前於7月4日大選

．在被工黨拋離20個百分點的劣勢下，英國首相辛偉誠當地時間周三（22日）下午在唐寧街10號宣布，提前在7月4日舉行大選

．分析指，辛偉誠正展開一場政治豪賭，執政保守黨將在低民調支持率中，進行一場處境艱難的大選閃電站

在被工黨拋離20個百分點的劣勢下，英國首相辛偉誠當地時間周三（22日）下午在唐寧街10號宣布，提前在7月4日舉行大選。分析指，辛偉誠正展開一場政治豪賭，執政保守黨將在低民調支持率中，進行一場處境艱難的大選閃電站。

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辛偉誠最遲需在明年1月舉行大選，外界原本普遍預計他會把時間訂在秋季，以便爭取更多時間改善英國經濟狀況。



據外電報道，辛偉誠的宣布令保守黨內一些人士感到意外和不滿，因為周三公布的數據顯示英國通脹率降至2.3%，黨內亦期望他堅守唐寧街，以便獲取更佳數據。

撰文：經濟通國金組

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