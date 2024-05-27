以巴衝突 | 無視聯合國法院禁令，以軍空襲拉法難民營至少40死

．以軍隨即於周日（26日）晚間，空襲拉法一個難民營。哈馬斯衛生部表示，至少40名巴人死亡

．聯合國國際法院上周頒布裁決，下令以色列立即停止在加沙走廊拉法地區的軍事行動

聯合國國際法院上周頒布裁決，下令以色列立即停止在加沙走廊拉法地區的軍事行動。但以軍隨即於周日（26日）晚間，空襲拉法一個難民營。哈馬斯衛生部表示，至少40名巴人死亡。

推薦閱讀：

【大國博弈】獅城年度安全會議在即，美防長再度入院治療膀胱問題

新加坡年度香格里拉對話會將於周三（29日）揭幕，料中美兩國防長將在會議期間舉行雙邊會晤.......

【香港政情】泰國總理明起訪港兩天，將與李家超舉行雙邊會談

據外電報道，泰國總理賽塔．他威信將於5月28-29日訪問香港，以吸引外國直接投資.......

以軍發表聲明稱，根據「精確情報」對「國際法下的合法目標」實施了打擊，兩名負責約旦河西岸行動的哈馬斯高級官員死亡。美媒報道指，該難民營擠滿了逃難巴人的帳篷。社交媒體上的視頻顯示，以軍空襲的火勢在難民營帳篷間蔓延。



另一方面，美國中央司令部稱，也門胡塞武裝分子在當地時間上周六（25日）凌晨，向紅海發射了2枚反艦彈道導彈。

撰文:經濟通國金組

2024-05-27｜東亞市場資金洗牌？｜私有化＝炒作因素？｜領展業績前瞻｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

【你點睇】政府宣布垃圾徵費暫緩，未來將繼續推廣回收及減廢，你認為幾時先係垃圾徵費嘅時機？► 立即投票