  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
素食譜大全
etnet專輯

以巴衝突 | 無視聯合國法院禁令，以軍空襲拉法難民營至少40死

27/05/2024

．以軍隨即於周日（26日）晚間，空襲拉法一個難民營。哈馬斯衛生部表示，至少40名巴人死亡

．聯合國國際法院上周頒布裁決，下令以色列立即停止在加沙走廊拉法地區的軍事行動

 

以巴衝突 | 無視聯合國法院禁令，以軍空襲拉法難民營至少40死

 

　　聯合國國際法院上周頒布裁決，下令以色列立即停止在加沙走廊拉法地區的軍事行動。但以軍隨即於周日（26日）晚間，空襲拉法一個難民營。哈馬斯衛生部表示，至少40名巴人死亡。

推薦閱讀：

【大國博弈】獅城年度安全會議在即，美防長再度入院治療膀胱問題

新加坡年度香格里拉對話會將於周三（29日）揭幕，料中美兩國防長將在會議期間舉行雙邊會晤.......

 

【香港政情】泰國總理明起訪港兩天，將與李家超舉行雙邊會談

據外電報道，泰國總理賽塔．他威信將於5月28-29日訪問香港，以吸引外國直接投資.......

　　以軍發表聲明稱，根據「精確情報」對「國際法下的合法目標」實施了打擊，兩名負責約旦河西岸行動的哈馬斯高級官員死亡。美媒報道指，該難民營擠滿了逃難巴人的帳篷。社交媒體上的視頻顯示，以軍空襲的火勢在難民營帳篷間蔓延。


　　另一方面，美國中央司令部稱，也門胡塞武裝分子在當地時間上周六（25日）凌晨，向紅海發射了2枚反艦彈道導彈。

 

撰文:經濟通國金組

 

2024-05-27｜東亞市場資金洗牌？｜私有化＝炒作因素？｜領展業績前瞻｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

 

【你點睇】政府宣布垃圾徵費暫緩，未來將繼續推廣回收及減廢，你認為幾時先係垃圾徵費嘅時機？► 立即投票

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

01735

中環新能源

8.540

異動股

02600

中國鋁業

5.950

異動股

01246

保集健康

0.055

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01735 中環新能源
  • 8.540
  • 02600 中國鋁業
  • 5.950
  • 01246 保集健康
  • 0.055
  • 02898 盛禾生物－Ｂ
  • 11.320
  • 01313 華潤建材科技
  • 1.540
股份推介
  • 00780 同程旅行
  • 18.200
  • 目標︰--
  • 00921 海信家電
  • 37.900
  • 目標︰$39.00
  • 08529 優博控股
  • --
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 12.040
  • 目標︰$13.50
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 416.000
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 377.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.250
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.370
  • 00005 滙豐控股
  • 68.900
  • 00388 香港交易所
  • 279.000
報章貼士
  • 00836 華潤電力
  • 22.850
  • 目標︰--
  • 09899 雲音樂
  • 105.200
  • 目標︰$115.00
  • 03969 中國通號
  • 3.510
  • 目標︰$4.10
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 81.300
即時重點新聞

27/05/2024 16:22  《盤後部署》恒指高收料挑戰10天線，石藥業務穩健看8.5元

27/05/2024 18:00  【香港要聞】卓永興：暫緩垃圾收費是務實做法，謝展寰已盡心盡力

27/05/2024 17:21  中行：擬向國家大基金三期出資215億元人幣，持股6.25%

27/05/2024 16:30  《本港經濟》4月出口升11.9%遠勝預期，惟進口僅升3.7%

27/05/2024 15:55  瑞銀：維持今年恒指目標20600點，看好互聯網、教育及濠賭股

27/05/2024 17:46  【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒２５億元，買中移動沽藥明

27/05/2024 08:48  【大行炒Ｄ乜】大摩上調航運股目標，多行齊降康方生物目標

24/05/2024 11:12  《嚟緊炒Ｄ乜》國藥分銷網絡完善，中線獲利目標２８銀

27/05/2024 16:25  《財資快訊》美電軟報７﹒８０７３，一周拆息與上日維持４﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>香港政情

垃圾徵費 | 李慕飛：寧損失威信，堅持不擾民新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 大基金三期落地，工業利潤轉正，政治局審議金融問責新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

筲箕灣百年粉麵廠傳承三代！心理學博士回流掌舵，為蝦子麵申請非遺、推廣網店！面對挑戰力求轉變
人氣文章

娛樂情報

顏國樑逝世終年71歲！上月TVB節目感激太太代續命！曾患第三期鱗狀細胞癌！演處境劇《香港81》陳積廣為香港人熟識
人氣文章

港是港非．李慕飛

立法會改革芻議
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

全城熱話何伯事件！鰥夫的心態：好不容易遇上新伴侶，卻遭子女大力反對！人到暮年，該爭取最後的幸福嗎？
人氣文章

Fly with Luna．夏月

東京朝聖就是為了看演唱會！人生必看殿堂級搖滾樂隊Queen「The Rhapsody Tour」演唱會！Freddie Mercury與Brian May同台演出場面感人
人氣文章

Fly with Luna．夏月

玩盡東京巨蛋城：結合棒球賽+演唱會+遊樂園+Spa複合式娛樂設施，全天候好去處！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
快速減肥 | IT公司豪擲百萬獎金鼓勵員工健康減肥！減重1斤獲500元！患脂肪肝血脂高200磅肥男3個月激減40磅
人氣文章
顏國樑逝世 | 生前自揭患鱗狀細胞癌致聲帶失去低音！鱗狀細胞癌症狀有哪些？3類人患病機率高！即睇鱗狀細胞癌FAQ新文章
人氣文章
飲咖啡增死亡風險？醫生詳列9類人不適宜飲咖啡！一類人日飲兩杯心血管病死亡率或增108％？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2024 17:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/05/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章香港政情27/05/2024
垃圾徵費 | 李慕飛：寧損失威信，堅持不擾民
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

FX MONDAY｜本周面臨PCE數據考驗 聯儲局的減息步伐...

27/05/2024 14:05

貨幣攻略

美匯強，對港股及中國經濟的影響

24/05/2024 07:50

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金