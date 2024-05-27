美國大選 | 華爾街名流就總統選舉表態，特朗普與拜登各有所愛

．美國著名基金經理人格羅斯(Bill Gross)就總統選舉表態，稱特朗普如果勝出，對債券市場的破壞性將大於拜登

．相反，黑石集團執行長蘇世民(Stephen A. Schwarzman)亦表態說，將為特朗普的競選活動籌集資金，協助他贏取重大勝利

美國著名基金經理人格羅斯(Bill Gross)就總統選舉表態，稱特朗普如果勝出，對債券市場的破壞性將大於拜登。相反，黑石集團執行長蘇世民(Stephen A. Schwarzman)亦表態說，將為特朗普的競選活動籌集資金，協助他贏取重大勝利。

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格羅斯接受訪英國《金融時報》採訪時表示：「特朗普是更利空的一位候選人，他的方案主張繼續減稅和提高物價，可能會進一步大幅增加的美國赤字。」蘇世民亦於近日發表聲明說：「反猶主義的急劇膨脹，使我以更緊迫的態度關注即將舉行的選舉後果。」



他續稱：「我和大多數美國人一樣擔心我們的經濟、移民和外交政策走上錯誤的方向，出於這些原因，我準備投票給變革，並支持特朗普擔任總統。」



*特朗普與黑利關係解凍*



另一方面，特朗普日前首度開腔，向其初選主要對手黑利招手，表示她「絕對會以某種形式」加入總統競選團隊。



他說：「我們之前的競選很不愉快，但她是一位非常能幹的人，我相信她會以某種形式加入我們的團隊，絕對的。」特朗普還說，將在共和黨全國代表大會期間決定副總統人選。

撰文：經濟通國金組

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