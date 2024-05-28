中日韓 | 中日韓重申半島無核化主張，朝射衛星示威但空中爆炸

．朝鮮在中日韓於首爾舉行三國領導人會議結束之際，於周一（27日）夜間發射一枚軍事偵察衛星升空，但以火箭爆炸告終

．朝鮮官方《朝中社》周二（28日）報道稱，國家航空宇宙技術總局在平安北道鐵山郡的西海衛星發射場，通過新型運載火箭發射偵察衛星「萬里鏡-1-1」號。新型運載火箭在一級飛行過程中發生爆炸，導致發射失敗。

朝鮮在中日韓於首爾舉行三國領導人會議結束之際，於周一（27日）夜間發射一枚軍事偵察衛星升空，但以火箭爆炸告終。

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朝鮮官方《朝中社》周二（28日）報道稱，國家航空宇宙技術總局在平安北道鐵山郡的西海衛星發射場，通過新型運載火箭發射偵察衛星「萬里鏡-1-1」號。新型運載火箭在一級飛行過程中發生爆炸，導致發射失敗。



在朝鮮發射衛星前，中日韓領導人發表聯合宣言，支持半島無核化。朝鮮外務省發言人隨即譴責，有關宣言挑戰朝鮮國家自主權，並稱：「美國和其追從國家們的侵略戰爭演習不斷，在如此嚴峻的安全環境中，無核化之說只會招致核危機，而非帶來和平與穩定。」



韓媒分析指，由於此次發射在中日韓首腦會談結束後立刻進行，意在給會議潑冷水。朝鮮去年5月和8月進行的兩次軍事偵察衛星發射，同樣以失敗告終，並立即承認失敗。

撰文:經濟通國金組

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