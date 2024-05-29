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網絡攻擊 | 美國制裁3中國公民，涉網絡犯罪詐領福利

29/05/2024

  • 美國財政部對3名中國公民及他們3家位於泰國的公司實施制裁，指他們涉及網絡犯罪

  • 3人協助網絡犯罪分子，通過欺詐手段獲得原本針對新冠疫情紓困法案的經濟援助

 

網絡攻擊 | 美國制裁3中國公民，涉網絡犯罪詐領福利

　　美國財政部海外資產控制辦公室公布，對3名中國公民及他們3家位於泰國的公司實施制裁，指他們涉及網絡犯罪，將受害人IP提供給付費用戶，這些用戶提交數萬份欺詐性福利申請，導致政府損失數十億美元。

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　　被制裁3人分別為：Yunhe Wang、Jingping Liu和Yanni Cheng；三家與Yunhe Wang有關的公司亦被制裁，分別為Spicy Code Company Limited、Tulip Biz Pattaya Group Company Limited和Lily Suites Company Limited。


　　美國財政部指出，這些人透過僵屍網絡攻擊，造成約1900萬個IP位址被外洩，然後協助網絡犯罪分子，通過欺詐手段獲得原本針對新冠疫情紓困法案的經濟援助。此外，相關IP位址並涉及2022年美國多地的炸彈恐嚇。


　　美財政部宣布，根據第13694號行政命令《凍結從事重大惡意網絡活動的某些人員的財產》（經修訂）凍結這3人以及這3家公司的資產。

撰文:經濟通中國組

 

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