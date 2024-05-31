美國大選 | 色情女星掩口費罪成，特朗普淪首位被判罪美國前總統

．紐約陪審團周四（30日）裁定，特朗普在色情女星Stormy Daniels掩口費案中，多項重罪指控成立，使之成為首位被判有罪的美國前總統

．77歲的特朗普被指偽造商業記錄，以隱瞞在2016年大選前，向Daniels支付掩口費，相關34項罪名被判全部成立

紐約陪審團周四（30日）裁定，特朗普在色情女星Stormy Daniels掩口費案中，多項重罪指控成立，使之成為首位被判有罪的美國前總統。由於目前距離總統選舉只有5個月。

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77歲的特朗普被指偽造商業記錄，以隱瞞在2016年大選前，向Daniels支付掩口費，相關34項罪名被判全部成立。控方指，特朗普主導一連串罪行，隱瞞他涉嫌存在婚外情並影響選舉。



法庭將於7月11日判刑，也就是共和黨全國代表大會召開的前幾天，特朗普料將在大會上被提名為總統候選人。特朗普否認控罪，且肯定會上訴，料會在官司過程中保持自由身。



但有關判罪可能打擊特朗普選情，且一旦上訴失敗，他面對長達4年的牢獄之災。判決公布後，Trump Media & Technology Group Corp股價一度下跌15%，但截至紐約時間下午7:04跌幅收窄至7.4%。

撰文：經濟通國金組

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