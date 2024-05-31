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抖音 | 被指開發美國版核心算法，TikTok：與事實不符

31/05/2024

．據《路透》引述消息人士報道，短片分享平台TikTok正在開發一個美國版核心算法，獨立於其中國母公司運行的版本，在技術上使美國1.7億個用戶資料與其他用戶資料分離

．報道稱，TikTok與字節跳動工程師在中美兩地進行研究，希望設計出只適用於美國用戶的獨特算法及源代碼，不過美國版核心算法的設計工作仍未完成，亦不確定成事

 

抖音 | 被指開發美國版核心算法，TikTok：與事實不符

 

　　據《路透》引述消息人士報道，短片分享平台TikTok正在開發一個美國版核心算法，獨立於其中國母公司運行的版本，在技術上使美國1.7億個用戶資料與其他用戶資料分離，以釋除美國政府認為當地用戶資料會被中國政府掌握的疑慮，應對美國強制TikTok自中國母公司字節跳動剝離的行動。

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　　報道稱，TikTok與字節跳動工程師在中美兩地進行研究，希望設計出只適用於美國用戶的獨特算法及源代碼，不過美國版核心算法的設計工作仍未完成，亦不確定成事。TikTok早前表示未有出售美國資產的打算。


　　上述報道發表後，TikTok在社交平台X發帖表示，「路透社報道具誤導性，且事實不準確」，但沒有具體說明不準確之處。


　　TikTok還發布了其聯邦訴訟中的一段話：「該法案要求的『合格剝離』以允許TikTok繼續在美國運營根本不可能：無論從商業角度、技術角度還是法律角度都不可能。而且肯定不可能在該法案要求的270天期限內完成。」

 

撰文：經濟通中國組

 

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