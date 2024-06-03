垃圾戰 | 兩韓軍事協議中斷，朝鮮垃圾汽球三次癱瘓仁川機場

．朝鮮半島局勢持續陷入緊張，韓國總統府國家安保室周一宣布，中止韓朝「九一九軍事協議」效力，直至恢復互信

．較早前，朝鮮國防省副相金剛日周日（2日）向《朝中社》發表講話，5月28日夜間至當天，朝方利用汽球向韓國空投了15噸垃圾，以回應韓國對朝空投傳單

朝鮮半島局勢持續陷入緊張，韓國總統府國家安保室周一宣布，中止韓朝「九一九軍事協議」效力，直至恢復互信。

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較早前，朝鮮國防省副相金剛日周日（2日）向《朝中社》發表講話，5月28日夜間至當天，朝方利用汽球向韓國空投了15噸垃圾，以回應韓國對朝空投傳單。金剛日表示，將暫停對韓空投「垃圾氣球」，但若韓方再次對朝空投傳單，朝方將以牙還牙。



據韓媒報道，朝鮮向韓放出的部分「垃圾氣球」飄落至仁川國際機場跑道，導致上周末的航班起降3次被叫停。

撰文：經濟通國金組

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