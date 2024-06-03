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93歲梅鐸又結婚，新娘子是俄富豪阿布拉莫域前外母

03/06/2024

．93歲傳媒大亨梅鐸(Rupert Murdoch)上周六（1日）在美國加州自家酒莊摩拉加(Moraga)，與67歲退休分子生物學家朱可娃(Elena Zhukova)共偕連理

．這是梅鐸第五度結婚

 

93歲梅鐸又結婚，新娘子是俄富豪阿布拉莫域前外母

 

　　93歲傳媒大亨梅鐸(Rupert Murdoch)上周六（1日）在美國加州自家酒莊摩拉加(Moraga)，與67歲退休分子生物學家朱可娃(Elena Zhukova)共偕連理。這是梅鐸第五度結婚。

 

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【風雲人物】93歲梅鐸又結婚，新娘子是俄富豪阿布拉莫域前外母

歲傳媒大亨梅鐸(Rupert Murdoch)上周六（1日）在美國加州自家酒莊摩拉加(Moraga)，與67歲退休分子生物學家朱可娃........

　　他的前妻包括華裔名流鄧文迪，模特兒潔芮霍爾(Jerry Hall)等。梅鐸去年曾與退休口腔保健師史密斯(Ann Lesley Smith)訂婚，但不到一個月後解除婚約。


　　俄裔的朱可娃亦是名流，她與前夫所生女兒達莎(Dasha Zhukova)，則是俄羅斯富豪阿布拉莫域(Roman Abramovich)的前妻。

 

撰文：經濟通國金組

 

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