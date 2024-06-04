飛機起火 | 波音777貨機起飛後引擎起火，緊急返航成田機場
04/06/2024
．日本成田國際機場一架貨機周二（4日）起飛後不久，右引擎起火緊急返航，成田機場需臨時關閉跑道
．肇事貨機為波音777型，屬於美國博立貨運航空(Polar Air Cargo)，引擎起火原因有待調查
日本成田國際機場一架貨機周二（4日）起飛後不久，右引擎起火緊急返航，成田機場需臨時關閉跑道。肇事貨機為波音777型，屬於美國博立貨運航空(Polar Air Cargo)，引擎起火原因有待調查。
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據報道，為DHL速遞公司提供貨運服務，編號PO752的貨機，於當地時間早上10時許起飛，原定前往美國加州洛杉磯。成田機場A跑道一度關閉，現已重新開放。
撰文：經濟通國金組
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