美國博彩業協會：全球博彩業正強勢復甦，亞洲勢頭正在增強

．美國博彩業協會總裁及首席執行官Bill Miller出席亞洲國際娛樂展暨亞洲綜合度假休閒產業博覽會(G2E Asia)致辭時表示，現時正值全球博彩業強勢復甦之時

．儘管面臨經濟不確定性、高利率及動盪的地域因素，博彩業表現依然穩定，在美國行業增長正逐漸回到正常水平，對此充滿信心

美國博彩業協會總裁及首席執行官Bill Miller出席亞洲國際娛樂展暨亞洲綜合度假休閒產業博覽會(G2E Asia)致辭時表示，現時正值全球博彩業強勢復甦之時，儘管面臨經濟不確定性、高利率及動盪的地域因素，博彩業表現依然穩定，在美國行業增長正逐漸回到正常水平，對此充滿信心。

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他指出，亞洲疫情後復甦起步較慢，但勢頭正在增強。澳門博彩總收入已達到2019年的75%左右，新加坡的訪客和業務量也在回升，而菲律賓已成為亞太地區增長最快的博彩市場，行業也正在開發不同地區的新市場，包括日本及阿聯酋等地。



他又提及，該會的優先事項為打擊非法賭博，推廣負責任博彩，這兩點對於亞洲博彩業恢復並超越疫情前收入水平至關重要。

經濟通採訪組記者吳仲賢澳門專電

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