關稅 | 港媒：歐盟7月4日起對中國電動車徵臨時性關稅

．據本港媒體引述知情人士報道，中國一家汽車製造商協會周一（4日）在布魯塞爾與歐盟貿易部門官員就反補貼調查召開聽證會

．中方會上被告知歐盟將於7月4日起向中國的電動汽車對徵收臨時性關稅，而在開徵臨時關稅的四個月內，歐盟委員會將與成員國協商，之後會將臨時關稅變為永久性關稅

據本港媒體引述知情人士報道，中國一家汽車製造商協會周一（4日）在布魯塞爾與歐盟貿易部門官員就反補貼調查召開聽證會，中方會上被告知歐盟將於7月4日起向中國的電動汽車對徵收臨時性關稅，而在開徵臨時關稅的四個月內，歐盟委員會將與成員國協商，之後會將臨時關稅變為永久性關稅。

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報道指出，歐盟官員會上沒有披露關稅稅率，歐盟委員會預計將於下周向企業私下通報將適用的進口關稅水平。但根據慣例，歐盟在加徵關稅前四周公布稅率水平，受影響的中資車企已經就此尋求法律建議。



此前有外媒報道，中國商務部曾向歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯發送一封長達五頁的信函，要求歐盟放棄對中國電動汽車發起的貿易調查，警告將從航空和農業領域開始採取報復行動。有分析指，歐盟擔心中國通過提高農產品關稅來影響歐洲議會選舉結果，所以決定推遲到選舉結束才向出口商公布關稅水平。

撰文:經濟通中國組

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