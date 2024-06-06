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抖音 | 特朗普玩TikTok遙遙領先，五百萬粉絲輾壓拜登

06/06/2024

．美國前總統特朗普在TikTok粉絲戰中遙遙領先競選對手拜登，他上周六（1日）剛在TikTok上發布第一個視頻，斬獲的關注者和點贊數量就已經超過了拜登

．該視頻顯示因「掩口費」案件被陪審團裁定罪成的特朗普，現身紐瓦克舉行的終極格鬥冠軍賽，獲得了590萬個點贊，且他的帳戶在此後短短四天吸引到了560萬粉絲

 

抖音 | 特朗普玩TikTok遙遙領先，五百萬粉絲輾壓拜登

 

　　美國前總統特朗普在TikTok粉絲戰中遙遙領先競選對手拜登，他上周六（1日）剛在TikTok上發布第一個視頻，斬獲的關注者和點贊數量就已經超過了拜登。

 

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　　該視頻顯示因「掩口費」案件被陪審團裁定罪成的特朗普，現身紐瓦克舉行的終極格鬥冠軍賽，獲得了590萬個點贊，且他的帳戶在此後短短四天吸引到了560萬粉絲。


　　反觀拜登的競選帳戶自2月推出以來，已經發布了數百個視頻，但關注者只有區區36.1萬，點贊數量則在470萬個。RealClearPolitcs民調顯示，特朗普與拜登本周支持率為46.5%對45.4%，前者維持1.1個百分點優勢。

 

撰文：經濟通國金組

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