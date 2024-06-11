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大選 | 歐洲議會選舉慘敗，法總統馬克龍一怒之下提前大選

11/06/2024

．法國總統馬克龍領導的執政黨在周日（9日）的歐洲議會選舉中慘敗，他當晚出人意料宣布解散國會，舉行大選

．民調顯示，法國極右翼領導人勒龐領導的國民聯盟，在首輪投票中將遠超執政復興黨。

 

大選 | 歐洲議會選舉慘敗，法總統馬克龍一怒之下提前大選

 

　　法國總統馬克龍領導的執政黨在周日（9日）的歐洲議會選舉中慘敗，他當晚出人意料宣布解散國會，舉行大選。民調顯示，法國極右翼領導人勒龐領導的國民聯盟，在首輪投票中將遠超執政復興黨。

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　　在周日的歐洲議會投票中，票站外調查顯示國民聯盟獲32%選票，執政黨只得15%。馬克龍提前舉行大選的決定遭到黨內質疑，因反對黨很可能贏得大選並奪走總理職位。


　　兩輪投票分別將於6月30日和7月7日舉行。而國民聯盟在第一輪投票中料獲得34%的選民支持，執政黨只獲得19%。

 

撰文：經濟通國金組

 

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