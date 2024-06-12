美國大選 | 拜登子破美國在任總統子女先例，3項涉槍罪名成立

．美國總統拜登的兒子亨特，被特拉華州一個聯邦法庭陪審團裁定，3項非法持有槍械罪名成立，成為第一位被定罪的在任美國總統子女，對拜登的選情構成衝擊

．亨特被控購買槍支時，在聯邦表格上謊報他當時不是吸毒者。其中2項涉槍罪最高可處以10年監禁，另一項最高可判刑5年，不過法官很少施以最長刑期

美國總統拜登的兒子亨特，被特拉華州一個聯邦法庭陪審團裁定，3項非法持有槍械罪名成立，成為第一位被定罪的在任美國總統子女，對拜登的選情構成衝擊。

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亨特被控購買槍支時，在聯邦表格上謊報他當時不是吸毒者。其中2項涉槍罪最高可處以10年監禁，另一項最高可判刑5年，不過法官很少施以最長刑期。拜登重申，他將尊重陪審團的裁決，並排除了特赦其子的可能性。



在持續一周的庭審中，亨特家人和前情人作證時稱，現年54歲的亨特在2015至2019年間，深陷海洛英毒癮。除這起涉槍案外，亨特還將於今年9月在洛杉磯面對一宗涉嫌逃稅官司。



不到兩周前，拜登的大選競爭對手特朗普被紐約州一個陪審團，裁定犯有34項偽造商業記錄罪。

撰文：經濟通國金組

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