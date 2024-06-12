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以巴衝突 | 哈馬斯欲修改停火計劃，要求以色列撤出加沙

12/06/2024

．據美媒報道，哈馬斯已就美國支持的停火提議，向埃及和卡塔爾作出答覆，希望修改協議內容。美國白宮國家安全委員會發言人柯比表示，美國正在權衡哈馬斯的回應。

．哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織在一份聯合新聞聲明中稱，協議應「優先考慮我們巴勒斯坦人民的利益，以及完全停止對加沙走廊的持續侵略。

 

以巴衝突 | 哈馬斯欲修改停火計劃，要求以色列撤出加沙

 

　　據美媒報道，哈馬斯已就美國支持的停火提議，向埃及和卡塔爾作出答覆，希望修改協議內容。美國白宮國家安全委員會發言人柯比表示，美國正在權衡哈馬斯的回應。

 

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　　哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織在一份聯合新聞聲明中稱，協議應「優先考慮我們巴勒斯坦人民的利益，以及完全停止對加沙走廊的持續侵略。


　　半島電視台報道稱，哈馬斯要求以色列完全撤出加沙走廊，這對於以色列總理內塔尼亞胡來說是難以接受的。

 

撰文:經濟通國金組

 

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