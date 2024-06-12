以巴衝突 | 哈馬斯欲修改停火計劃，要求以色列撤出加沙

．據美媒報道，哈馬斯已就美國支持的停火提議，向埃及和卡塔爾作出答覆，希望修改協議內容。美國白宮國家安全委員會發言人柯比表示，美國正在權衡哈馬斯的回應。

．哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織在一份聯合新聞聲明中稱，協議應「優先考慮我們巴勒斯坦人民的利益，以及完全停止對加沙走廊的持續侵略。

據美媒報道，哈馬斯已就美國支持的停火提議，向埃及和卡塔爾作出答覆，希望修改協議內容。美國白宮國家安全委員會發言人柯比表示，美國正在權衡哈馬斯的回應。

推薦閱讀：

【提振內房】杭州大幅提高買房積分至80分，滿百分即可申請落戶

浙江杭州市發改委、市公安局和市住保房管局近日共同發布《關於優化調整「杭州市居住證積分管理指標體系」的公告》.......

《ＡＩ熱潮》字節回應秘密研發AI手機：消息不實，沒有製售計劃

近日有科技自媒體引述消息指，字節跳動已於兩個月前秘密啟動AI手機研發項目。該項目核心團隊主要由兩部分人員構成.......

哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織在一份聯合新聞聲明中稱，協議應「優先考慮我們巴勒斯坦人民的利益，以及完全停止對加沙走廊的持續侵略。



半島電視台報道稱，哈馬斯要求以色列完全撤出加沙走廊，這對於以色列總理內塔尼亞胡來說是難以接受的。

撰文:經濟通國金組

2024-06-12｜美國CPI公布在即 標指波動大｜地區銀行恐重現倒閉潮？｜蘋果(AAPL)急追AI發展進度｜GLOBAL Wednesday｜#王榮昆 #直播 #hottalk1點鐘

【免費講座】陸叔《2024 投資心法·養生之道》講座► ►火速報名