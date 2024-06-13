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歐盟 | 成員國意見分歧，德國汽車業籲開放市場

13/06/2024

．歐盟周三(12日)宣布對中國進口電動車加徵額外臨時關稅，在現時10%的進口稅上，再額外徵收最多38.1%關稅

．德國聯邦交通部長維辛警告，懲罰性關稅將打擊德國汽車企業，並認為歐洲的電動汽車須通過競爭、開放市場和歐盟內更好條件實現價格下降，而不是通過貿易戰和封閉市場

 

歐盟 | 成員國意見分歧，德國汽車業籲開放市場

 

　　歐盟周三(12日)宣布對中國進口電動車加徵額外臨時關稅，在現時10%的進口稅上，再額外徵收最多38.1%關稅。歐盟執委會表示，如果雙方不能得出有效解決方案，臨時關稅將在7月4日執行。歐盟27個成員國貿易部長，須在11月2日前就新關稅進行表決，至少要有11個成員國反對，才能阻止有關決定。

 

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*德國、瑞典、匈牙利、捷克等反對加徵關稅*

　　法國、意大利及西班牙堅持要徵收懲罰性關稅，以保護本國汽車製造商免受低價競爭。德國、瑞典、匈牙利、捷克等則表示反對。德國聯邦交通部長維辛警告，懲罰性關稅將打擊德國汽車企業，並認為歐洲的電動汽車須通過競爭、開放市場和歐盟內更好條件實現價格下降，而不是通過貿易戰和封閉市場。中國是德國汽車製造商的重要市場，業內人士警告，新關稅或引發中方報復。


　　多間汽車企業都表示反對，在華銷量佔總交付量36%的平治汽車董事會主席康林松呼籲開放市場，指德國作為出口國，不需要貿易壁壘，確信取消限制、擴大公平自由貿易可帶來更多經濟增長。福士汽車認為，有關決定的負面影響，超過了對歐洲、尤其是德國汽車業的任何潛在好處。　


　　寶馬集團(BMW)董事長齊普策認為歐盟加徵關稅是錯誤的決策，認為會阻礙歐洲車企的發展，同時也會損害歐洲自身利益。

*市場憂慮中方反制，中歐貿易情況惡化*

　　中方多部門批評歐方作法違背市場經濟原則，警告將採取一切措施維護自身權益，敦促歐盟立即糾正錯誤做法，通過對話協商妥善處理經貿摩擦。


　　歐洲經濟分析師及包括空中巴士在內的其他界別企業，也憂慮此舉引發中國反制、進而影響在華業務。空中巴士發言人表示，不評論歐盟的舉措，但擔心兩地貿易緊張局面，對全球貿易環境帶來新的衝擊。


　　Capital Economics歐洲經濟師Andrew Kenningham表示，加徵關稅的做法改變了歐盟一貫的對華貿易政策，歐盟過往並未試過為單一行業採取加徵關稅措施。汽車業研究公司RHO Motion主管Will Roberts認為，相信中國車廠可承受有關關稅，問題在於中國如何反制，並可能導致中歐貿易情況惡化。

 

文:經濟通中國組

 

2024-06-13｜聯儲局議息結果出爐 | CRO股短線部署策略 | 歐盟對華電動車徵收關稅 影響有多大？｜嘉賓：林家亨｜開市Good Morning｜etnet

 

 

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