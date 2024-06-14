  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

歐盟加稅 | 中國醞釀反制，或提高歐盟大排量汽車及白蘭地關稅

14/06/2024

  • 對於歐盟擬實施加徵臨時關稅措施，中國業界非常不滿，強烈呼籲相關部門採取對歐反制措施

  • 今年初商務部發布公告，對原產於歐盟的進口白蘭地進行反傾銷立案調查

 

歐盟加稅 | 中國醞釀反制，或提高歐盟大排量汽車及白蘭地關稅

　　歐盟委員會下月初將對自中國進口的電動車額外徵收最多38.1%臨時性關稅。據央視微信公眾號「玉淵潭天」發文稱，中國正醞釀反制行動，可能提高從歐盟入口的大排量汽油車及白蘭地等產品的進口關稅。

推薦閱讀：

【香港要聞】紅色暴雨警告信號生效，教育局：所有下午校今日停課

教育局宣布，由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有下午校今日下午停課.......

《中國要聞》中國駐柬使館提醒待遣返公民，「繳疏通金」屬詐騙

中國駐柬埔寨使館微信公眾號今日發文，提醒在柬中國公民防範「快速辦理遣返手續」類詐騙......


　　據了解，對於歐盟擬實施加徵臨時關稅措施，中國業界非常不滿，強烈呼籲相關部門採取對歐反制措施。業內人士透露，中方內部正在推動提高大排量汽油車進口暫定關稅的相關程序。


　　除此之外，今年初商務部發布公告，對原產於歐盟的進口白蘭地進行反傾銷立案調查，該案初步裁決結果預計將於8月底前公布。


　　另外，中國業界早前申請政府對歐盟乳制品和豬肉展開反補貼反傾銷調查。中國商務部新聞發言人何亞東13日回應，根據中國相關法律法規和世貿組織規則，中國國內產業有權提起調查申請，維護正常市場競爭秩序和自身合法權益。對於國內產業提起的申請，調查機關將依法進行審查。


　　針對歐盟額外徵關稅，外交部、國家發展改革委、商務部均表示，中方將密切關注歐方後續進展，並將堅決採取一切必要措施，堅定捍衛中國企業的合法權益。

撰文：經濟通中國組

 

2024-06-14｜萬八支持變阻力 「六絕」恐重現？｜周大福業績分析｜減息在望 領展有望重獲市場信心？｜嘉賓：溫鋼城｜開市Good Morning｜etnet

 

《說說心理話》與你分享遭遇欺凌該如何應對　教你兩個方法輕易彈走負面情緒► 即睇

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

09636

九方財富

9.560

異動股

01884

ＥＰＲＩＮＴ集團

0.240

異動股

06959

長久股份

93.700

更多國際動態

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,449.95
    -197.15 (-0.510%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,417.48
    -16.26 (-0.299%)
  • 納斯達克綜合指數
    不變 
    ()
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升377.286
變動率︰+0.083%
較港股︰-0.66%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌67.333
變動率︰-0.255%
較港股︰+0.27%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌3.646
變動率︰-1.177%
較港股︰-2.51%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌35.541
變動率︰-2.151%
較港股︰-2.49%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌8.975
變動率︰-1.805%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌74.170
變動率︰-1.995%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌28.780
變動率︰-2.109%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌14.690
變動率︰-5.226%
精選美股 More
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌142.110
變動率︰-2.148%
ASML
ASML Holding NV
按盤價(USD)︰跌1,025.100
變動率︰-2.623%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌54.115
變動率︰-2.828%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌14.400
變動率︰-4.319%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/06/2024 09:46 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：14/06/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/06/2024 09:46 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09636 九方財富
  • 9.560
  • 01884 ＥＰＲＩＮＴ集團
  • 0.240
  • 06959 長久股份
  • 93.700
  • 09890 中旭未來
  • 21.900
  • 00360 新焦點
  • 0.093
股份推介
  • 09999 網易－Ｓ
  • 144.100
  • 目標︰$180.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 37.200
  • 目標︰$39.80
  • 00175 吉利汽車
  • 8.890
  • 目標︰$10.54
  • 01050 嘉利國際
  • 0.720
  • 目標︰$0.90
  • 06683 巨星傳奇
  • 12.400
  • 目標︰$15.00以上
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 379.800
  • 00941 中國移動
  • 73.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 17.300
  • 00788 中國鐵塔
  • 1.030
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.800
報章貼士
  • 01234 中國利郎
  • 4.500
  • 目標︰$5.70
  • 01816 中廣核電力
  • 3.290
  • 目標︰$4.00
  • 01999 敏華控股
  • 6.170
  • 目標︰$7.30
熱炒概念股
  • 電力 More
  • 00902 華能國際電力股份
  • 5.600
  • 航運 More
  • 01199 中遠海運港口
  • 5.550
即時重點新聞

14/06/2024 16:35  《盤後部署》恒指失守萬八險守50天線，越秀地產派息穩定買得過

14/06/2024 19:14  【ＥＴＦ】滬深港通合資格ETF擴容將於7月22日生效

14/06/2024 17:46  【恒大困局】外電：恒大清盤人聘請的律師正調查普華永道等服務商

14/06/2024 16:46  《本港樓市》金管局准2月底前已簽臨約自用樓花住宅申請七成按揭

14/06/2024 17:53  《中國監管》中證監擬對與香港互認基金客地銷售比例放寬至80%

14/06/2024 17:45  【北水炒Ｄ乜】淨流入５８﹒０７億元，買盈富沽港交所

14/06/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】高盛微升騰訊目標，周大福績後遭多間大行削目標

14/06/2024 11:02  《嚟緊炒Ｄ乜》招商銀行現價買入，中線目標價４９銀

14/06/2024 16:33  《財資快訊》美電穩報７﹒８０９３，三個月拆息較上日微升５基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | M1創最大降幅，滬指連跌5周，新能源車出口跌一成新文章
人氣文章

新聞>國際動態

大國博弈 | 微軟被美議員質疑具國安風險，高管稱正縮減在華團隊新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 星展4及6個月定存息加至4厘，入場僅5萬元新文章
品味生活
生活
人氣文章

立會透視鏡．馬天娜

港大真的受傷了
人氣文章

玩樂 What’s On

黃竹坑新商場THE SOUTHSIDE 6.21正式試業！5層高、有戲院超市！逾35間餐廳進駐：必比登推薦越南粉/ 自設牧場漢堡店/ 東京過江龍茶室
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

職場英文 │ AI勢不可擋！打工仔不能不學的6個AI術語+用法！甚麼是Computer Vision？附實用例句
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

LOEWE聯乘雕塑藝術家Lynda Benglis首飾系列：碎片狀水晶戒指、大象靈感純銀耳環，宛如戴上身的藝術品！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

每天高蛋白靠罐頭吞拿魚！罐頭 VS 新鮮吞拿魚營養價值有甚麼分別？水浸比油浸更健康？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

深圳高級酒店淮揚菜！名師高徒傳承千年金陵美饌：鮮味江南醉小龍蝦、考刀工海膽文思豆腐凍、手工火候金陵文武鴨湯，盡顯淮揚菜精巧細緻
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中風 ｜ 鄭秀文經理人突中風入ICU！醫生列4個「腦中風」先兆︰視野變窄要留神！記住「120口訣」隨時應急救命新文章
人氣文章
癌症 ｜ 65歲內地婦一年內確診肺癌、結腸癌及甲狀腺癌！醫生揭2大關鍵致癌因素+甲狀結節5大常見徵狀
人氣文章
止痛藥 ｜ 35歲女日食12粒止痛藥舒緩偏頭痛致肝功能受損！公開最佳食藥時機+每日上限！附肝癌8大成因新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/06/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/06/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/06/2024 21:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/06/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事14/06/2024
神州經脈 | M1創最大降幅，滬指連跌5周，新能源車出口跌一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

美國退化成大清帝國？

14/06/2024 08:00

大國博弈

hot talk 1點鐘｜港股下半年投資部署 | 金價上周曾...

11/06/2024 12:09

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金