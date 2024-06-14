俄烏開戰 | 美烏首腦G7峰會簽安全協議，拜登斥北京暗助俄羅斯

美方在安全協議中承諾，會在俄烏衝突中長期支持烏克蘭

北京提供了生產這些武器的能力和技術，因此它實際上是在幫助俄羅斯

美國總統拜登和烏克蘭總統澤連斯基周四（13日）一同現身意大利七國集團(G7)峰會，簽署一項為期10年的安全協議。拜登還警告稱，中國正在協助俄羅斯的戰爭。

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美方在安全協議中承諾，會在俄烏衝突中長期支持烏克蘭，將提供一系列軍事援助和訓練，並協助烏克蘭「更接近」成為北約成員國。



烏克蘭和日本同日亦簽署為期10年的安全協議，今年將向烏克蘭提供45億美元援助，並在未來繼續支持烏克蘭。



拜登表示，這是向俄羅斯總統普京發出的明確信號，即美國及盟友對基輔的支持力度沒有「減退」。但他同時強調，不會部署美軍到烏克蘭作戰，也不打算允許烏克蘭使用美國武器打擊更深入俄羅斯境內的目標。



拜登稱，儘管北京並沒有直接向莫斯科提供武器，「但提供了生產這些武器的能力和技術，因此它實際上是在幫助俄羅斯。」



G7峰會上還達成了一項突破性協議，即將利用被凍結的俄羅斯主權資產，所產生的利潤向烏克蘭提供貸款，援助資金預計將從年底開始輸送。

撰文：經濟通市場國金組

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