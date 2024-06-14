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大國博弈 | 微軟被美議員質疑具國安風險，高管稱正縮減在華團隊

14/06/2024

  • 微軟總裁施博德表示微軟正面對來自中國、俄羅斯、北韓及伊朗等國家的強大網絡攻擊

  • 施博德表示，公司約1.5%收入來自中國，現正在縮減在華工程團隊

 

大國博弈 | 微軟被美議員質疑具國安風險，高管稱正縮減在華團隊

　　微軟總裁施博德就去年微軟系統疑遭中國黑客入侵，到美國眾議院國土安全委員會聽證會作證，他表示微軟正面對來自中國、俄羅斯、北韓及伊朗等國家的強大網絡攻擊，且有關攻擊不斷增加，及變得更具侵略性及更複雜，他呼籲防禦網絡攻擊需要公私營夥伴合作。微軟是美國政府和國家安全機構的主要供應商，業務佔美國聯邦資訊科技預算的3%。

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　　眾議員會上質疑微軟在中國有駐地業務，並在北京設有微軟亞洲研究院，令美國的國安問題更為複雜及帶來風險。施博德表示，公司約1.5%收入來自中國，現正在縮減在華工程團隊。


　　微軟此前披露其電郵系統去年被中國黑客入侵，導致美國國務院6萬封電郵被盜，美國網絡安全審查委員會報告嚴厲抨擊微軟在中國黑客事件上缺乏透明，又稱這次攻擊本可預防。

撰文：經濟通中國組

 

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