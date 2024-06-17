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中澳 | 李強今晤澳洲總理，將對澳免簽或取消龍蝦進口禁令

17/06/2024

．中國國務院總理李強在16日抵達澳洲訪問，他宣布將提供兩隻新熊貓予澳洲

．李強在澳洲訪問4天，今天會轉到坎培拉與澳洲總理阿爾巴尼斯會面，預計會宣布放寬澳洲公民免簽證入境中國15日，也可能藉此取消禁止澳洲龍蝦進口中國的措施

 

中澳 | 李強今晤澳洲總理，將對澳免簽或取消龍蝦進口禁令

 

　　中國國務院總理李強在16日抵達澳洲訪問，他宣布將提供兩隻新熊貓予澳洲，交換在當地旅居的大熊貓「旺旺」(Wang Wang)和「福妮」(Fu Ni)，旺旺和福妮今年晚些時候返回中國。

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　　李強在澳洲訪問4天，今天會轉到坎培拉與澳洲總理阿爾巴尼斯會面，預計會宣布放寬澳洲公民免簽證入境中國15日，也可能藉此取消禁止澳洲龍蝦進口中國的措施。


　　綜合傳媒報道，李強是七年來中國訪問澳洲的最高層級官員，此行聚焦中澳經貿關係，陸續訪問了阿德萊德動物園、葡萄酒產區巴羅莎，預計於17日和澳洲總理舉行閉門會談，討論外國勢力影響、人權、太平洋地區競爭和區域安全等議題。不過據了解李強此次訪問的重點放在經濟機會，他還將前往珀斯的鋰礦，也將與澳洲農業、金融等企業代表會晤，並參訪企業。

 

撰文：經濟通中國組

 

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