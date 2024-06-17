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Vivo | 中國vivo據報擬售印度業務控股權予塔塔集團

17/06/2024

．印度媒體報道指，中國手機製造商vivo印度公司，正在與印度塔塔集團(Tata)洽談出售控股權事項，以符合印度政府的營運要求

．雙方的洽談已進入後期階段，vivo印度公司希望塔塔提高收購價

 

Vivo | 中國vivo據報擬售印度業務控股權予塔塔集團

 

　　印度媒體報道指，中國手機製造商vivo印度公司，正在與印度塔塔集團(Tata)洽談出售控股權事項，以符合印度政府的營運要求。雙方的洽談已進入後期階段，vivo印度公司希望塔塔提高收購價。

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*印方要求塔塔持有vivo印度公司至少51%股份*


　　由於印度手機市場被中國手機品牌支配，印度政府希望新的舉措可增加印度企業在印度手機市場的影響力，因此印度政府要求塔塔持有vivo印度公司至少51%的股份，並要求收購後的合資企業由當地企業主導，經銷網也要本土化。


　　印度媒體去年6月報道，當地政府要求中國手機商尋找印度合作夥伴、任命印度籍人士擔任高層，透過合資增加印度零配件在製造過程中的使用比例。今年4月，中國手機廠商Oppo和vivo開始跟多家印度手機公司進行討論，為自家印度業務探索潛在的合作夥伴關係。


　　值得一提的是，vivo於2014年進軍印度市場，隔年在印度建廠，至2021年產能已達每年6000萬部，但2022年起因涉嫌洗錢及逃避關稅而遭印度政府調查，導致vivo在印多個銀行帳戶和資產被凍結，儘管後來帳戶解凍，但公司被迫向印度政府支付高額擔保金。

 

撰文：經濟通中國組

 

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