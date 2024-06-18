  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

美國大選 | 美國前國安顧問建議特朗普加速與中國脫勾並重啟核試

18/06/2024

．來自共和黨的總統候選人特朗普，其總統任上最後一名國家安全顧問奧布萊恩據報將在《外交事務》雜誌刊文，建議美國政府「以牙還牙」

．應對中國試圖削弱美國經濟和軍事實力的努力，並應該尋求和中國在經濟關係上脫勾，包括對任何可能為中國所用的技術實施更嚴格的出口管制

 

美國大選 | 美國前國安顧問建議特朗普加速與中國脫勾並重啟核試

 

　　來自共和黨的總統候選人特朗普，其總統任上最後一名國家安全顧問奧布萊恩據報將在《外交事務》雜誌刊文，建議美國政府「以牙還牙」，應對中國試圖削弱美國經濟和軍事實力的努力，並應該尋求和中國在經濟關係上脫勾，包括對任何可能為中國所用的技術實施更嚴格的出口管制。

推薦閱讀：

《大灣區》深圳優化商事登記，讓港澳投資者在港澳領取營業執照

據《深圳特區報》報道，深圳市市場監督管理局日前對商事登記服務進行創新優化，進一步拓寬港澳投資者領取營業執照的渠道......

 

美高梅中國據報通過在華發行高收益債券籌資5億美元

　外電引述消息人士表示，美高梅中國(02282)計劃通過在中國發行高收益債券交易籌集至少5億美元資金.......

　　至於地緣政治形勢方面，奧布萊恩建議美國幫助印尼、菲律賓和越南擴充軍隊，增加對台灣的軍事援助並加強在該地區的飛彈防禦和戰鬥機保護系統，甚至應考慮將整個海軍陸戰隊部署到亞洲，及重新啟動核武器實彈試驗。


　　奧布萊恩任上主張對華鷹派，報道分析指假如特朗普再度當選總統，他可能還會出任高級官員，據報他還將該篇文章的副本交給了特朗普。奧布萊恩最近表示他仍與特朗普保持著「定期聯繫」，並且頻繁在公眾場合露面。特朗普團隊對奧布萊恩的建議暫未置評。

 

撰文:經濟通中國組

2024-06-18｜內地經濟數據參差 下半年復甦無期？｜新能源車企最壞情況已過？｜內房救市措施分析｜嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

 

【免費講座】陸叔《2024 投資心法·養生之道》講座► ►火速報名

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

09690

途虎－Ｗ

23.800

異動股

02159

麥迪衛康

0.510

異動股

00522

ASMPT

99.750

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09690 途虎－Ｗ
  • 23.800
  • 02159 麥迪衛康
  • 0.510
  • 00522 ASMPT
  • 99.750
  • 01910 新秀麗
  • 23.350
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 21.450
  • 目標︰$23.00
  • 02380 中國電力
  • 3.780
  • 目標︰$5.20
  • 09999 網易－Ｓ
  • 140.700
  • 目標︰$180.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 39.750
  • 目標︰$39.80
  • 00175 吉利汽車
  • 8.880
  • 目標︰$10.54
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 377.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00005 滙豐控股
  • 67.950
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.340
  • 00941 中國移動
  • 73.100
報章貼士
  • 03969 中國通號
  • 3.150
  • 目標︰$4.10
  • 01211 比亞迪股份
  • 233.600
  • 目標︰$250.00
  • 00902 華能國際電力股份
  • 5.560
  • 目標︰$6.00
熱炒概念股
  • 電力 More
  • 00902 華能國際電力股份
  • 5.560
  • 晶片 More
  • 01347 華虹半導體
  • 24.400
  • 黃金 More
  • 02099 中國黃金國際
  • 50.250
即時重點新聞

18/06/2024 16:42  政府將實行「打風不停市」，許正宇：港交所將為券商提供技術支援

18/06/2024 16:30  《盤後部署》恒指反彈乏力料續50天線爭持，恒隆高息吸引買得過

18/06/2024 18:49  金管局：業界就打風不停市準備工作進展良好，未來數周完成測試

18/06/2024 18:19  滙控據報擬出售法國人壽保險業務，交易潛在估值逾5億歐元

18/06/2024 18:04  騰訊(00700)今斥約10億元回購264萬股

18/06/2024 17:50  【北水炒Ｄ乜】淨流入５８﹒６１億元，買建行沽騰訊

18/06/2024 08:38  【大行炒Ｄ乜】大和上調航運股目標，滙證升康師傅至「持有」

14/06/2024 11:02  《嚟緊炒Ｄ乜》招商銀行現價買入，中線目標價４９銀

18/06/2024 16:32  《財資快訊》美電軟報７﹒８０６８，一個月拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 青年失業率再降，傳內地炒美股要收稅，深穗樓市回暖新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

打風不停市 | 政府將實行「打風不停市」，許正宇：港交所將為券商提供技術支援新文章
人氣文章

新聞>香港政情

正生書院 | 港府強烈譴責正生會包庇在逃前董事，拒追討轉移資金新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

父親節 | 炎明熹曬舊照感謝生命最重要三位男士：身體健康最重要！洪永城、林溥來收仔女祝福超冧
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

王維基與HKTV Mall的末路狂奔！本地薑憑甚麼競爭亞洲電商市場？沿用CTI、HKBN經營手法能分一杯羹？
人氣文章

智慧城市5.0．鄧淑明

新田科技城望打造成「香港矽谷」！林超英提醒︰發展濕地保育區或有水浸危機！城市發展與保育如可取得平衡？
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

每天高蛋白靠罐頭吞拿魚！罐頭 VS 新鮮吞拿魚營養價值有甚麼分別？水浸比油浸更健康？
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

史泰龍收藏的百達翡麗、冠上拿度名字的Richard Mille！買的不是名錶的精湛工藝，而是由名人加持的名氣？
人氣文章

港女講男．妮洛

分手的糾結：究竟是放不下，還是不甘心？勉強而來的愛情，真的幸福嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
抗衰老 │ 46歲富豪年花千萬元度身訂造抗衰老療程！7個月內肺活量回到18歲、擁37歲的心臟！成功逆齡靠一大關鍵！新文章
人氣文章
禽流感
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2024 21:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/06/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事18/06/2024
神州經脈 | 青年失業率再降，傳內地炒美股要收稅，深穗樓市回暖
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

日本央行的「影舞者」宿命

18/06/2024 12:15

大國博弈

高息定存 | 恒生1個月美元定存息5.9厘，富邦3個月5.4...

17/06/2024 17:57

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金