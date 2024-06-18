美國大選 | 美國前國安顧問建議特朗普加速與中國脫勾並重啟核試

．來自共和黨的總統候選人特朗普，其總統任上最後一名國家安全顧問奧布萊恩據報將在《外交事務》雜誌刊文，建議美國政府「以牙還牙」

．應對中國試圖削弱美國經濟和軍事實力的努力，並應該尋求和中國在經濟關係上脫勾，包括對任何可能為中國所用的技術實施更嚴格的出口管制

來自共和黨的總統候選人特朗普，其總統任上最後一名國家安全顧問奧布萊恩據報將在《外交事務》雜誌刊文，建議美國政府「以牙還牙」，應對中國試圖削弱美國經濟和軍事實力的努力，並應該尋求和中國在經濟關係上脫勾，包括對任何可能為中國所用的技術實施更嚴格的出口管制。

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至於地緣政治形勢方面，奧布萊恩建議美國幫助印尼、菲律賓和越南擴充軍隊，增加對台灣的軍事援助並加強在該地區的飛彈防禦和戰鬥機保護系統，甚至應考慮將整個海軍陸戰隊部署到亞洲，及重新啟動核武器實彈試驗。



奧布萊恩任上主張對華鷹派，報道分析指假如特朗普再度當選總統，他可能還會出任高級官員，據報他還將該篇文章的副本交給了特朗普。奧布萊恩最近表示他仍與特朗普保持著「定期聯繫」，並且頻繁在公眾場合露面。特朗普團隊對奧布萊恩的建議暫未置評。

撰文:經濟通中國組

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