北韓 | 普京專機晚點訪朝行程縮短，金正恩親臨機場迎接
19/06/2024
．俄羅斯總統普京乘坐專機，於當地時間周三（19日）凌晨，降落平壤順安機場，對朝鮮展開國事訪問
．朝鮮國務委員會委員長金正恩親自接機，雙方見面後立即開始交談，普京邀請金正恩乘坐自己的總統座駕「阿魯斯」
俄羅斯總統普京乘坐專機，於當地時間周三（19日）凌晨，降落平壤順安機場，對朝鮮展開國事訪問。朝鮮國務委員會委員長金正恩親自接機，雙方見面後立即開始交談，普京邀請金正恩乘坐自己的總統座駕「阿魯斯」。
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普京原訂於周二（18日）起對朝訪問兩天，但因專機晚點，行程縮短為一天。這是普京時隔24年再次訪朝，他將於當日下午與金正恩展開正式會談，並簽署將朝俄關係升格為「全面戰略夥伴關係」。普京將在訪朝行程結束後前往越南，對越進行為期兩天的國事訪問。
撰文:經濟通國金組
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