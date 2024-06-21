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抖音 | TikTok促美法院阻華府禁令生效，案件9月開審

21/06/2024

．外電消息，TikTok與母企字節跳動促請美國上訴法院阻止華府禁制法例生效，否則TikTok將無可避免地關閉美國業務

．美國國會在4月通過法案，要求字節跳動明年1月19日前剝離TikTok，否則華府將禁止相關程式在美國營運

 

抖音 | TikTok促美法院阻華府禁令生效，案件9月開審

　　外電消息，TikTok與母企字節跳動促請美國上訴法院阻止華府禁制法例生效，否則TikTok將無可避免地關閉美國業務。

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　　美國國會在4月通過法案，要求字節跳動明年1月19日前剝離TikTok，否則華府將禁止相關程式在美國營運。字節跳動與TikTok其後入稟法院。美國哥倫比亞特區上訴法院將於9月16日開始審理案件。


　　美國法院周四(20日)發表字節跳動與TikTok提交的申訴撮要。字節跳動認為，剝離TikTok美國業務在技術、法理及商業上都是不可行。TikTok指出，即使技術上可行，可能需時數年才能完成剝離行動。


　　字節跳動與TikTok認為，有關法案違反美國維持開放式互聯網的傳統，並開啟針對單一媒體的惡劣先例。


　　字節跳動更披露，曾向華府提交厚達100多頁、涉及解決國家安全憂慮的建議，但對方自2022年起就拒絕作出有意解決問題的對話，證明華府目的是迫使TikTok關閉美國業務，而不是真正想解決問題。

 

撰文：經濟通中國組

 

2024-06-21｜油股防守性兼有國家撐腰 惟獲利有限？｜下半年將至 新股可吼？｜本地零售股業績｜嘉賓：溫鋼城｜開市Good Morning｜etnet

 

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