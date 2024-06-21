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美國大選 | 美國情報機構：中國認為拜登抑或特朗普當選都差不多

21/06/2024

．外電引述美國情報機構的官員指，根據他們的調查，中國領導人認為不管是拜登還是特朗普贏得大選，對中方幾乎或者壓根沒有甚麼好處

．美國情報機構官員指，中國的官員和華盛頓的官員一樣，認為儘管近期雙方高級別會議增多，且被宣傳為是管控分歧的舉措，但兩國關係將繼續保持長期下滑趨勢

 

美國大選 | 美國情報機構：中國認為拜登抑或特朗普當選都差不多

 

　　下周美國將舉行總統競選的首場辯論。外電引述美國情報機構的官員指，根據他們的調查，中國領導人認為不管是拜登還是特朗普贏得大選，對中方幾乎或者壓根沒有甚麼好處。

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　　美國情報機構官員指，中國的官員和華盛頓的官員一樣，認為儘管近期雙方高級別會議增多，且被宣傳為是管控分歧的舉措，但兩國關係將繼續保持長期下滑趨勢。近年來中美在技術、人權到南海等方方面面衝突不斷。


　　報道還引述一名中國官員指，北京方面認為，兩位候選人都有意遏制中國，打壓中方的崛起。


　　中國前外交官高志凱表示，說得委婉一點，他們都不是完美的候選人，拜登崇尚冷戰，並不在乎自己是否會讓世界陷入衝突，而特朗普可能會對中國施加制裁和關稅，奉行他的「美國優先」政策。


　　美國國家情報總監辦公室的發言人對有關中國如何看待2024年大選的情報評估不予置評。在被問及美國大選時，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，中國不就美國內政發表評論。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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