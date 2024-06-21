英國大選 | 大選前兩周保守黨爆博彩醜聞，英首相辛偉誠或失議席

．英國將於下月4日舉行大選，在競選還剩約兩周的重要關頭，負責保護首相辛偉誠的一名警官，涉嫌向博彩公司洩露大選日期被拘捕

．保守黨競選事務主管托尼．李(Tony Lee)捲入事件，已暫停工作

英國將於下月4日舉行大選，在競選還剩約兩周的重要關頭，負責保護首相辛偉誠的一名警官，涉嫌向博彩公司洩露大選日期被拘捕。保守黨競選事務主管托尼．李(Tony Lee)捲入事件，已暫停工作。

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據報道，事發於大選開鑼之前，涉事警官威廉斯(Craig Williams)在博彩公司，就大選舉行日期下注，引起賭博委員會懷疑並報警。他因涉嫌公職人員行為不當，於周一（17日）被捕。



據指，李及其妻子桑德斯(Laura Saunders)亦捲入事件，需接受警方調查。李目前正在休假。辛偉誠為此震怒，指任何參與內幕消息押注的保守黨人都應被開除。



事件令保守黨選情雪上加霜，據周三（19日）的最新民調顯示，保守黨在下議院650席中，只能保住53席，連辛偉誠本人也可能淪為英國史上首位失去議席的在位首相。

撰文：經濟通國金組

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