  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯

英國大選 | 大選前兩周保守黨爆博彩醜聞，英首相辛偉誠或失議席

21/06/2024

．英國將於下月4日舉行大選，在競選還剩約兩周的重要關頭，負責保護首相辛偉誠的一名警官，涉嫌向博彩公司洩露大選日期被拘捕

．保守黨競選事務主管托尼．李(Tony Lee)捲入事件，已暫停工作

 

英國大選 | 大選前兩周保守黨爆博彩醜聞，英首相辛偉誠或失議席

 

　　英國將於下月4日舉行大選，在競選還剩約兩周的重要關頭，負責保護首相辛偉誠的一名警官，涉嫌向博彩公司洩露大選日期被拘捕。保守黨競選事務主管托尼．李(Tony Lee)捲入事件，已暫停工作。

 

推薦閱讀：

【國際要聞】聯合航空一架客機起飛後發現引擎蓋內部件脫落需折返

聯合航空一架飛機起飛後，發現引擎蓋內一個襯墊部分掉落，飛機其後折返康涅狄格州的一個機場.......

 

【外圍經濟】波音即將買回Spirit AeroSystems

　《路透社》引述知情人士，在談判取得重大進展後，波音即將達成回購Spirit AeroSystems的協議.......

　　據報道，事發於大選開鑼之前，涉事警官威廉斯(Craig Williams)在博彩公司，就大選舉行日期下注，引起賭博委員會懷疑並報警。他因涉嫌公職人員行為不當，於周一（17日）被捕。


　　據指，李及其妻子桑德斯(Laura Saunders)亦捲入事件，需接受警方調查。李目前正在休假。辛偉誠為此震怒，指任何參與內幕消息押注的保守黨人都應被開除。


　　事件令保守黨選情雪上加霜，據周三（19日）的最新民調顯示，保守黨在下議院650席中，只能保住53席，連辛偉誠本人也可能淪為英國史上首位失去議席的在位首相。

 

撰文：經濟通國金組

 

2024-06-21｜中東衝突無日無之，不確定性續困擾行航業，海豐受惠東南亞運力偏緊｜#伍禮賢 #直播｜hot talk 1點鐘

 

【你點睇】京港滬港高鐵動臥首發運行，「夕發朝至」模式讓車程縮短近半，你會否考慮乘搭？► 立即投票

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

00288

萬洲國際

5.070

異動股

01038

長江基建集團

42.600

異動股

00101

恒隆地產

6.640

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00288 萬洲國際
  • 5.070
  • 01038 長江基建集團
  • 42.600
  • 00101 恒隆地產
  • 6.640
  • 00936 佳兆業資本
  • 0.117
  • 02800 盈富基金
  • 18.400
股份推介
  • 02209 喆麗控股
  • 3.050
  • 目標︰$5.00
  • 02380 中國電力
  • 3.890
  • 目標︰$5.20
  • 09991 寶尊電商－Ｗ
  • 5.880
  • 目標︰--
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.750
  • 目標︰$23.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 140.200
  • 目標︰$180.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 68.150
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.360
  • 00700 騰訊控股
  • 381.400
  • 00001 長和
  • 36.550
  • 00388 香港交易所
  • 257.400
報章貼士
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 8.790
  • 目標︰$9.20
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 136.800
  • 目標︰$145.00
  • 01378 中國宏橋
  • 12.220
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 航運 More
  • 01199 中遠海運港口
  • 5.440
  • 晶片 More
  • 01347 華虹半導體
  • 24.550
即時重點新聞

21/06/2024 16:13  恒指跌306點收報18028，阿里健康漲0.3%唯一上升藍籌

21/06/2024 16:02  《本港樓市》中原CCL按周跌0.8%，料月底將跌破撤辣前低位

21/06/2024 15:43  財庫局：單月破產數字不反映經濟實況，強調香港經濟正穩步上揚

21/06/2024 15:06  《Ａ股行情》滬指跌0.2%兩市成交五月低，累計六周連跌失三千

21/06/2024 10:16  【俄烏開戰】俄朝「共同防禦」惹反彈，韓國或直接軍援烏克蘭

21/06/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７５﹒３億元，買盈富沽賽生藥業

21/06/2024 08:48  【大行炒Ｄ乜】大摩降光伏股目標，唱好資源股，升招金評級

21/06/2024 11:16  《嚟緊炒Ｄ乜》兗澳手頭現金充裕，中線目標價４０銀

21/06/2024 17:05  《財資快訊》美電穩報７﹒８０２７，九個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

一周短打 | 港股無力突破區間，悶市下咩股仍值博？新文章
人氣文章

新聞>國際動態

英國大選 | 大選前兩周保守黨爆博彩醜聞，英首相辛偉誠或失議席新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】「彈盡+糧絕」組合 VS 「狼真的來了」新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

長沙灣美食｜區內人熱捧4大親民食店！必比登推介手打竹昇麵、128層酥皮蛋撻超鬆化、抵食濃郁蝦汁沾麵
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

職場生態大變天！經濟差、AI浪潮夾擊︰員工努力不再值錢！甚麼是打工仔未來生存法則？
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】「彈盡+糧絕」組合 VS 「狼真的來了」
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《重案夢幻重組再重組》—— 奧斯卡一巴掌，摑不走Will Smith觀眾緣
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

害怕失去婚姻，選擇以靜制動！啞忍面對丈夫出軌，關係還剩下甚麼？
人氣文章

港女講男．妮洛

家庭和睦只限表面？懷疑丈夫出軌，該相信自己的直覺，還是對方所說的話？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
夏天養生 | 中醫解說戒凍飲2大原因！吃生冷食物易有肚腩、加劇鼻敏感？中醫推介4款夏天解渴涼茶
人氣文章
反式脂肪食物 ｜ 50款零反式脂肪名單公開！營養師教你睇食物標籤︰避開2種成分！長期攝取或引發心血管疾病
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2024 17:47
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2024 17:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/06/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/06/2024
一周短打 | 港股無力突破區間，悶市下咩股仍值博？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

備戰

21/06/2024 08:10

大國博弈

高息定存 | 渣打一年期存息加至4.2厘，信銀3個月4.05...

18/06/2024 16:25

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金