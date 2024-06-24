電動車 | 中歐商定就歐盟對華電動車反補貼調查啟動磋商

．綜合中國商務部消息及傳媒報道，6月22日，商務部部長王文濤應約與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行視像會談

．雙方商定，就歐盟對華電動汽車反補貼調查案啟動磋商

綜合中國商務部消息及傳媒報道，6月22日，商務部部長王文濤應約與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行視像會談。雙方商定，就歐盟對華電動汽車反補貼調查案啟動磋商。

推薦閱讀：

《打擊貪腐》中宣部副部長張建春涉嫌嚴重違紀違法接受調查

中央紀委國家監委發布，中央宣傳部副部長張建春涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查.......

三亞市擬與港澳合作，拓一程多站旅遊

海南省三亞市作為內地熱門旅遊城市，近年積極推動境內外旅遊，2021年更破格找來港人葉家麟擔任三亞市旅遊發展局長.......

歐盟委員會貿易發言人表示，東布羅夫斯基斯與王文濤進行坦誠和建設性對話，雙方同意在事實基礎上，並充分尊重世貿規則的情況下接觸。



*王文濤冀對話協商，照顧彼此關切*



較早時，王文濤在京會見德國副總理兼經濟部長哈貝克(Robert Habeck)。王文濤稱，歐盟計劃加徵關稅是公然的保護主義，嚴重擾亂國際經貿秩序，企圖打壓中國產業的發展，希望雙方盡快啟動談判。王文濤坦言，如果歐方有誠意坐到談判桌前，中方也願意通過對話協商，照顧彼此合理關切，以理性和專業的方式，避免貿易摩擦擴大升級。



哈貝克指出，德國政府對歐盟發動對中國電動車反補貼調查深感憂慮，認為會對歐洲綠色轉型進程和消費者利益造成負面影響，也擔心德國在華車企利益受損。「現在必須非常小心，這是第一步（啟動磋商），還需要採取更多行動。」



值得一提的是，中國商務部上周已宣布對歐盟進口的相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查。

撰文：經濟通中國組

2024-06-21｜比比贈下半年11隻心水股 | 中特估趁回調買入？ | 美債ETF追得過？｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

【你點睇】機場日前電腦系統故障，航班資料僅靠手寫白板，有旅客錯過航班感到失望，你認為機場處理手法是否妥當？► 立即投票