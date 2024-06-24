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英國大選 | 英國下一任首相將面臨經濟困境加劇

24/06/2024

．由於選民感受到失業率上升的壓力，英國下一屆政府將在上任的頭幾個月面臨新一輪的經濟困境。

．近幾個月來由於通脹降溫，英國的痛苦指數有所回落，不過，預計在未來18個月內，痛苦指數將再次惡化。這一次，失業可能是主要原因。

 

英國大選 | 英國下一任首相將面臨經濟困境加劇

 

　　由於選民感受到失業率上升的壓力，英國下一屆政府將在上任的頭幾個月面臨新一輪的經濟困境。

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　　近幾個月來由於通脹降溫，英國的痛苦指數有所回落，不過，預計在未來18個月內，痛苦指數將再次惡化。這一次，失業可能是主要原因。


　　華威大學經濟學和行為科學教授Andrew Oswald表示，英國仍然存在相當強勁的潛在工資通脹，失業率必須上升才能重新建立平衡。這將比通脹更加痛苦。


　　自辛偉誠自2022年10年擔任英國首相以來，痛苦指數由當時的11降至目前的6。分析指，新政府上任後的前18個月內，痛苦指數預計將平均增加至7.5。失業率預計將佔總得分的近70%，這是自卡梅倫政府以來的最高水平。

 

撰文：經濟通國金組

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