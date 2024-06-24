普京 | 俄總統普京甫離開河內，美助理國務卿即訪越「箍煲」

．俄羅斯總統普京結束越南之行後，美國負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達(Daniel Kritenbrink)隨即於上周五（21日）抵達河內，與越南外交部長裴青山會面，討論加強雙邊合作

俄羅斯總統普京結束越南之行後，美國負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達(Daniel Kritenbrink)隨即於上周五（21日）抵達河內，與越南外交部長裴青山會面，討論加強雙邊合作。

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越南外交部在會後發表聲明稱，裴青山表示美國一直是具有重要戰略意義的夥伴，越南願共同努力推進兩國全面戰略夥伴關係。美國重申致力於支持一個強大和繁榮的越南，歡迎並讚賞越南在多邊和地區論壇上發揮日益重要的作用。



康達則在記者會上表示，美越之間的信任從未像現在這樣牢固和深厚。美國和越南去年9月將關係提升為全面戰略夥伴關係，這是越南最高的外交關係級別。但越南邀請普京國事訪問，早前引來美方批評。

撰文：經濟通

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