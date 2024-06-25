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維基解密 | 阿桑奇與美國政府達成認罪協議，由倫敦獲釋返回澳洲

25/06/2024

．維基解密周一（24日）發布消息，其創辦人阿桑奇與美國政府達成認罪協議，無需引渡到美國

．阿桑奇隨即被英國政府從獄中釋放，返回祖家澳洲

 

維基解密 | 阿桑奇與美國政府達成認罪協議，由倫敦獲釋返回澳洲

 

　　維基解密周一（24日）發布消息，其創辦人阿桑奇與美國政府達成認罪協議，無需引渡到美國。阿桑奇隨即被英國政府從獄中釋放，返回祖家澳洲。

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　　根據協議，美國司法部對阿桑奇尋求62個月的判刑，等同他在倫敦被囚的時間，後者因此可以獲釋直接返回澳洲。


　　52歲的阿桑奇在2010年公開大批美國機密文件，遭美方通緝。他隨後躲入厄瓜多爾駐英使館，至2019年4月被英國警方闖入使館拘捕。

 

撰文:經濟通國金組

 

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