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垃圾氣球 | 朝鮮「垃圾氣球」今晨癱瘓仁川國際機場3小時

26/06/2024

．據韓媒報道，朝鮮連續兩天向韓國空飄「垃圾氣球」，周三（26日）影響仁川國際機場航班起降近3個小時

．仁川機場的國內和國際航班，於當天淩晨1時46分至4時44分，暫停起降或延誤。機場方面表示，因擔心飛機引擎吸入異物引發安全事故，故臨時限制航班起降

 

垃圾氣球 | 朝鮮「垃圾氣球」今晨癱瘓仁川國際機場3小時

 

　　據韓媒報道，朝鮮連續兩天向韓國空飄「垃圾氣球」，周三（26日）影響仁川國際機場航班起降近3個小時。

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　　仁川機場的國內和國際航班，於當天淩晨1時46分至4時44分，暫停起降或延誤。機場方面表示，因擔心飛機引擎吸入異物引發安全事故，故臨時限制航班起降。


　　據韓聯合參謀本部消息，朝鮮今年第6次向韓空飄「垃圾氣球」，此前曾於周一（24日）晚對韓空飄350多只垃圾氣球，其中有100多只落在京畿道北部、首爾等地。

*朝疑試射高超音速導彈*

　　另一方面，韓聯合參謀本部同日表示，朝鮮當天上午5時30分從平壤一帶，向半島東部海域發射型號不明的彈道導彈，據推測發射失敗。韓美情報部門推測為一種高超音速導彈，正在對此做進一步分析。

 

撰文:經濟通國金組

 

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