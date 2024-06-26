AI | OpenAI延遲推出ChatGPT語音助理功能

．OpenAI延遲發布備受期待的ChatGPT語音助理功能，以確保能夠安全有效地處理數百萬用戶的請求

．OpenAI在一份聲明中表示，最初打算在6月下旬向一小群付費ChatGPT Plus用戶推出語音功能，但決定還需要額外一個月的時間才能達到推出的標準

OpenAI延遲發布備受期待的ChatGPT語音助理功能，以確保能夠安全有效地處理數百萬用戶的請求。

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OpenAI在一份聲明中表示，最初打算在6月下旬向一小群付費ChatGPT Plus用戶推出語音功能，但決定還需要額外一個月的時間才能達到推出的標準。公司正在提高檢測和拒絕某些內容的能力。



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周鴻禕解釋，OpenAI的API無法調用，逼著國內應用只能選擇國產大模型，而國產大模型與GPT的差距已經逐漸縮小了。周鴻禕還說：「這對企業應用和創業者沒有影響，可以自行部署本地大模型。大模型將會逐漸向本地進行遷移，速度更快也更加安全。」



事實上，阿里(09988)、百度(09888)、騰訊(00700)等已為OpenAI API用戶提供優惠的中國大模型替代方案。

撰文：經濟通國金組、中國組

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