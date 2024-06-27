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電動車 | 歐盟據報微調中國電動車臨時關稅率，比亞迪維持不變

27/06/2024

．歐盟計劃下月起向中國電動車加徵臨時關稅，《彭博社》引述知情人士報道，歐盟在收到受更多來自受影響企業的資料後，決定微調相關稅率。

．報道指，歐盟對上汽集團(滬:600104)的關稅稅率，由38.1%下調至37.6%，對吉利(00175)電動車的稅率則由20%降至19.9%，比亞迪(01211)稅率不變，維持在17.4%

電動車 | 歐盟據報微調中國電動車臨時關稅率，比亞迪維持不變

　　歐盟計劃下月起向中國電動車加徵臨時關稅，《彭博社》引述知情人士報道，歐盟在收到受更多來自受影響企業的資料後，決定微調相關稅率。

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　　報道指，歐盟對上汽集團(滬:600104)的關稅稅率，由38.1%下調至37.6%，對吉利(00175)電動車的稅率則由20%降至19.9%，比亞迪(01211)稅率不變，維持在17.4%。至於其他汽車生產商，若配合歐盟調查而未被抽樣調查，將被徵收20.8%加權平均關稅；不合作的企業將被額外徵收37.6%關稅。


　　歐盟委員會已通知相關企業，臨時關稅將於7月4日開始實施，最終的關稅決定將在今年11月公布。

 

撰文:經濟通中國組

 

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