美國大選 | 民主黨換帥呼聲四起，拜登開黨內高層視像會議平叛

．國總統拜登在與競選對手特朗普的電視辯論中處下風，引發民主黨內換帥呼聲擔心特朗普很可能重返白宮

．該黨資深議員道吉特(Lloyd Doggett)周二（2日）公開發表聲明，要求拜登退選。

美國總統拜登在與競選對手特朗普的電視辯論中處下風，引發民主黨內換帥呼聲擔心特朗普很可能重返白宮。該黨資深議員道吉特(Lloyd Doggett)周二（2日）公開發表聲明，要求拜登退選。

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聲明稱：「拜登總統在關鍵州既大幅落後於黨內參議員，又落後於特朗普。」他續指，電視辯論未能改變拜登的劣勢。81歲的拜登將於當地時間周三以視像形式，會見民主黨州長和議員，並前往兩個戰場州，參加自辯論以來的首次電視採訪，以試圖平息對他連任前景的焦慮。



雖然根據白宮的表述，拜登絲毫沒有退選打算，不過參加會議的包括數名潛在替代者，例如加州州長紐森、密西根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)，以及伊利諾州州長普利茨克(JB Pritzker)。



據新聞網站Puck同日披露的一份民主黨內部備忘錄，拜登的支持率在辯論後急劇下降，創下近3年來「最大單周跌幅」。報道沒有透露具體數據，但指出造成下降的原因是「對總統年齡的擔憂加劇，以及民主黨人對他候選人資格的分歧愈來愈大。」

撰文：經濟通國金組

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