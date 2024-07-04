英國大選 | 英國大選今投票，在野工黨有望破紀錄獲431席

．英國將於當地時間周四上午7時（本港時間下午2時），拉開大選序幕

．於當晚10時（本港時間周五清晨5時）結束，並立即展開點票，執政14年的保守黨命運將揭曉。

英國將於當地時間周四上午7時（本港時間下午2時），拉開大選序幕，於當晚10時（本港時間周五清晨5時）結束，並立即展開點票，執政14年的保守黨命運將揭曉。

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民調顯示，國會下議院650個議席中，由施紀賢領導的在野工黨有望取得431席，超過1997年工黨取得的418席，並創下單一政黨的多數席位紀錄。保守黨將由365席銳減至102席。

撰文：經濟通國金組

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