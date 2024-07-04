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英國大選 | 英大選開始投票，保守黨料慘敗，首相辛偉誠難保議席

04/07/2024

．決定執政保守黨命運的英國大選，於本港時間周四下午2時開始投票，並將於本港時間周五（5日）清晨5時結束，隨後進行點票

．政14年的保守黨面臨歷來最慘重失敗。首相辛偉誠周二（2日）曾表示，他擔憂自己也會失去議席，成為英國歷來首位敗選的在任首相

英國大選 | 英大選開始投票，保守黨料慘敗，首相辛偉誠難保議席

　　決定執政保守黨命運的英國大選，於本港時間周四下午2時開始投票，並將於本港時間周五（5日）清晨5時結束，隨後進行點票。

 

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決定執政保守黨命運的英國大選，於本港時間周四（4日）下午2時開始投票，並將於本港時間周五（5日）清晨5時結束........

 

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　　執政14年的保守黨面臨歷來最慘重失敗。首相辛偉誠周二（2日）曾表示，他擔憂自己也會失去議席，成為英國歷來首位敗選的在任首相。此外，多達8名內閣大臣或官員可能敗選，包括財相侯俊偉和國防大臣夏博思。


　　今屆大選有4900萬合資格選民。民調顯示，國會下議院650個議席中，由施紀賢領導的在野工黨有望取得431席，超過1997年工黨取得的418席，並創下單一政黨的多數席位紀錄。保守黨將由365席大幅銳減至102席。

 

撰文：經濟通國金組

 

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