英國大選 | 英國大選投票結束，票站民調顯示工黨大勝將執政

．英國大選投票於本港時間今晨5時結束，票站外民調顯示，英國史上首個少數族裔首相辛偉誠領導的保守黨慘敗，結束14年執政，施紀賢領導的工黨將入主國會及唐寧街首相府

．票站外民調預測，工黨將贏得下議院650個席位中的410個，成為國會下議院壓倒性第一大黨，但未能打破前工黨領袖貝理雅在1997年執政時獲得的418席紀錄

英國大選投票於本港時間今晨5時結束，票站外民調顯示，英國史上首個少數族裔首相辛偉誠領導的保守黨慘敗，結束14年執政，施紀賢領導的工黨將入主國會及唐寧街首相府。

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票站外民調預測，工黨將贏得下議院650個席位中的410個，成為國會下議院壓倒性第一大黨，但未能打破前工黨領袖貝理雅在1997年執政時獲得的418席紀錄。



保守黨的席位預計減少到131個，這將是該黨史上最差表現，該黨一些重要人物可能出局。自民黨料獲得61個席位，而法拉奇領導的極右翼脫歐派改革黨料獲13個席位。

*施紀賢出生於倫敦草根家庭，牛津畢業後曾任檢察總長*

61歲的英國工黨候任首相施紀賢(Keir Starmer)，出生於倫敦薩瑟克區(Southwark)一個忠實的工黨支持者家庭，父親是藍領工匠，母親是護士，皆屬於勞工階層。



施紀賢自幼受父母影響支持工黨，且學業優異，得以入讀政府津貼的文法中學，考入利茲大學法律系，成為家中第一位大學生。他在1985年畢業後考入牛津大學攻讀民法研究生課程。



施紀賢少年時已加入工黨的青年組織，並在牛津大學畢業後，短暫從事社會主義刊物《Socialist Alternatives》的編輯。他自1987年開始展開律師生涯，主要處理人權官司，曾出任北愛警察委員會的人權顧問，於2008年獲任為皇家檢控署(CPS)的新檢察總長。



施紀賢於2013年離職，次年投身工黨選舉政治，於2015年首次羸得倫敦霍本區的國會議席，並在2020年成為工黨黨魁。

撰文：經濟通國金組

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