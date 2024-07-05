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英國大選 | 首相辛偉誠保住議席，料即將宣布辭職並離開唐寧街

05/07/2024

．英國首相兼保守黨黨魁辛偉誠在大選中擊敗工黨對手，保住議席。面對保守黨慘敗結局，料他將在數小時內宣布辭去黨魁職務，並離開唐寧街首相府

．辛偉誠所屬選區位於約克郡的里士滿和諾薩勒頓(Richmond and Northallerton)。他以23059對10874票，擊敗工黨對手威爾遜(Tom Wilson)。選前辛偉誠曾坦言擔心落敗，淪為英國首位敗選的在任首相

英國大選 | 首相辛偉誠保住議席，料即將宣布辭職並離開唐寧街

　　英國首相兼保守黨黨魁辛偉誠在大選中擊敗工黨對手，保住議席。面對保守黨慘敗結局，料他將在數小時內宣布辭去黨魁職務，並離開唐寧街首相府。

 

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　　辛偉誠所屬選區位於約克郡的里士滿和諾薩勒頓(Richmond and Northallerton)。他以23059對10874票，擊敗工黨對手威爾遜(Tom Wilson)。選前辛偉誠曾坦言擔心落敗，淪為英國首位敗選的在任首相。

*前首相卓慧思議席不保*

　　雖然辛偉誠保住議席，但大法官兼司法大臣卓艾歷、國防大臣夏博思、下議院議長莫佩琳等8名內閣成員，及在任僅44天的前首相卓慧思均議席不保。


　　保守黨由2010年展開14年執政期，歷經卡梅倫、文翠珊、約翰遜、卓慧思及辛偉誠共5位首相，並在卡梅倫執政尾聲通過脫歐公投，脫離歐盟。不過，英國在脫歐後經濟陷入困境，保守黨政府在新冠疫情期間的施政又備受批評，導致民怨沸騰。

 

撰文:經濟通國金組

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