電動車 | 中國成以色列最大汽車供應國，電動車市佔率68%

．據《新華社》引述以色列汽車進口商協會數據報道，今年上半年，中國成為以色列第一大汽車供應國

．1月至6月，中國車企在以色列售出約3.46萬輛燃油和電動汽車，南韓品牌和日本品牌緊跟其後，銷量分別為2.72萬輛和2.32萬輛

據《新華社》引述以色列汽車進口商協會數據報道，今年上半年，中國成為以色列第一大汽車供應國。1月至6月，中國車企在以色列售出約3.46萬輛燃油和電動汽車，南韓品牌和日本品牌緊跟其後，銷量分別為2.72萬輛和2.32萬輛。

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同期，中國電動汽車佔以色列電動汽車市場份額達68.31%，銷量為2.68萬輛。比亞迪(01211)(002594)成為銷售冠軍，在以色列市場的6款車型共售出1.02萬輛，其中ATTO 3以7265輛的銷量成為上半年以色列最暢銷車型。



至於2023年，中國電動汽車在以色列的總銷量為2.94萬輛，是2022年的兩倍多，佔以色列電動汽車市場約61%的份額。

撰文:經濟通中國組

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