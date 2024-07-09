美國大選 | 柏金遜病專家到訪白宮八次，發言人堅稱拜登無病

白宮發言人皮埃爾周一（8日）強調，拜登未接受柏金遜病或任何其他神經系統疾病的治療

沃爾特里德國家軍醫院的神經科醫生坎納德強調總統3次年度體檢，均沒有發現任何與中樞神經系統疾病相符的跡象

雖然美國總統拜登堅拒退出大選，但其健康問題再受關注，傳媒揭發，一位柏金遜病專家曾多次與白宮醫生會面。白宮發言人皮埃爾周一（8日）強調，拜登未接受柏金遜病或任何其他神經系統疾病的治療。

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紀錄顯示，沃爾特里德國家軍醫院的神經科醫生坎納德(Kevin Cannard)，過去一年8次到訪白宮，與白宮醫生會面。記者就有關事件對皮埃爾發起密集式提問，但她拒絕透露醫生到訪的原因與細節，但強調總統3次年度體檢，均沒有發現任何與中樞神經系統疾病相符的跡象。



皮埃爾說：「總統接受過柏金遜病治療嗎？沒有。他正在接受柏金遜病治療嗎？也沒有。他正在服用治療柏金遜病的藥物嗎？還是沒有。」



當日較早前，拜登重申堅定的參選決心，敦促民主黨議員和捐助者停止換人競選的討論。

撰文：經濟通市場國金組

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