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歐盟加稅 | 歐盟稱中方最近才就電動車關稅案磋商，商務部斥不實

09/07/2024

  • 歐盟駐華大使庹堯誨7日稱，歐盟數月來嘗試就對華電動汽車加徵關稅案與中國接觸

  • 中方始終認為，貿易保護主義措施不利於全球綠色產業發展，不利於汽車產業合作

 

歐盟加稅 | 歐盟稱中方最近才就電動車關稅案磋商，商務部斥不實

　　歐盟駐華大使庹堯誨7日稱，歐盟數月來嘗試就對華電動汽車加徵關稅案與中國接觸，但中國直至近期才尋求磋商。就此，中國商務部新聞發言人表示，上述言論與事實嚴重不符。

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　　商務部發言人回應指出，歐盟去年10月對華電動汽車啟動反補貼調查以來，中方一直通過多雙邊場合表示強烈反對，並始終主張從維護中歐全面戰略夥伴關係大局出發，敦促歐方通過對話磋商，妥善處理經貿摩擦。


　　發言人表示，中方始終認為，貿易保護主義措施不利於全球綠色產業發展，不利於汽車產業合作，各國應堅持對話合作，共同推動經濟綠色轉型，而不是以鄰為壑，人為擾亂全球產業鏈供應鏈。對任何將經貿問題政治化、武器化的單邊主義、保護主義做法，中方都是堅決反對；對於任何濫用規則、打壓中國的惡劣行徑，中方必然採取一切措施維護自身權益。

撰文：經濟通中國組 

 

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