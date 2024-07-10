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俄烏戰爭 | 北約峰會雷聲大雨點小，馬克龍指美、德拒烏克蘭加盟

10/07/2024

．正在華盛頓舉行峰會的北約成員國發布聯合聲明，暫時僅承諾向烏克蘭提供新一批防空系統

．而歐洲媒體在峰會前引述法國總統馬克龍稱，美國和德國是烏克蘭加入北約的主要反對國

俄烏戰爭 | 北約峰會雷聲大雨點小，馬克龍指美、德拒烏克蘭加盟

　　正在華盛頓舉行峰會的北約成員國發布聯合聲明，暫時僅承諾向烏克蘭提供新一批防空系統。而歐洲媒體在峰會前引述法國總統馬克龍稱，美國和德國是烏克蘭加入北約的主要反對國。

 

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　　根據北約聲明，烏克蘭將從西方獲得的新戰略防空系統包括美製「愛國者」和意大利的SAMP-T等戰術防空系統，價值超過10億美元。主持峰會的美國總統拜登稱，美國及其盟友未來數月將向烏克蘭提供5套戰略、數十套戰術防空系統。


　　而在峰會登場前，法國總統馬克龍接受《德新社》採訪時表示，在去年北約維爾紐斯峰會上，美國和德國「強烈反對」邀請烏克蘭加入北約，引起烏方強烈不滿。馬克龍續稱：「我認為，北約華盛頓峰會的情況也會是一樣。」

 

撰文：經濟通國金組

 

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