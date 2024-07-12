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俄烏戰爭 | 王毅稱絕不接受北約對華無端指摘，促安守本份免誤判

12/07/2024

．北約峰會早前發表聯合公告，指責中國對俄羅斯國防工業的大規模支持，在俄烏戰爭中發揮了「決定性作用」

．中國外交部部長王毅表示，北約峰會對中國進行無端指摘，中方對此絕不接受

俄烏戰爭 | 王毅稱絕不接受北約對華無端指摘，促安守本份免誤判

　　北約峰會早前發表聯合公告，指責中國對俄羅斯國防工業的大規模支持，在俄烏戰爭中發揮了「決定性作用」。中國外交部部長王毅表示，北約峰會對中國進行無端指摘，中方對此絕不接受。

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　　王毅在與荷蘭新任外交大臣費爾德坎普(Caspar Veldkamp)通電話時表示，在和平與安全問題上，中國是世界上紀錄最好的大國，始終是國際社會中的和平力量、穩定力量。中國同北約國家政治制度、價值理念不同，但這不應成為北約煽動同中國對抗的理由。正確之道是加強對話，增進了解，建立基本互信，避免戰略誤判。


　　王毅又敦促北約應安守本份，不插手亞太事務、不干涉中國內政、不挑戰中方正當權益。中方願在平等基礎上同北約保持接觸，在相互尊重基礎上開展交流。


　　王毅表示，中方重視中荷關係，願同荷蘭新一屆政府建立緊密聯繫，開展全方位對話，增進相互理解。相信荷方會推動歐方客觀理性看待中國，為中歐關係保持健康穩定發展發揮建設性作用。

 

撰文：經濟通中國組

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