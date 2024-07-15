美國大選 | 特朗普遇刺與死神擦身而過，周一將如常赴共和黨大會

．美國前總統、共和黨總統參選人特朗普當地時間上周六（13日），在賓夕凡尼亞州拉票時，遭一名獨行狙擊手連開8槍，幸子彈僅擦傷其右耳

．特朗普將於當地時間周一（15日），到威斯康辛州參加共和黨全國代表大會，並將在會上被確認為共和黨總統候選人

美國前總統、共和黨總統參選人特朗普當地時間上周六（13日），在賓夕凡尼亞州拉票時，遭一名獨行狙擊手連開8槍，幸子彈僅擦傷其右耳。特朗普短暫入院治療後，已恢復競選活動。

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競選連任的拜登總統周日（14日）在白宮發表講話，表示已下令獨立調查事件，並要求特勤局加強對特朗普的保安工作。



特朗普將於當地時間周一（15日），到威斯康辛州參加共和黨全國代表大會，並將在會上被確認為共和黨總統候選人。拜登說，已將特朗普的保安升至最高級別，特勤局為此可動用其權力範圍內的一切資源，確保特朗普安全。

撰文:經濟通國金組

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