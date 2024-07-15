  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
夏天養生食療
etnet專輯

美國大選 | 特朗普遇刺與死神擦身而過，周一將如常赴共和黨大會

15/07/2024

．美國前總統、共和黨總統參選人特朗普當地時間上周六（13日），在賓夕凡尼亞州拉票時，遭一名獨行狙擊手連開8槍，幸子彈僅擦傷其右耳

 

 

．特朗普將於當地時間周一（15日），到威斯康辛州參加共和黨全國代表大會，並將在會上被確認為共和黨總統候選人

 

美國大選 | 特朗普遇刺與死神擦身而過，周一將如常赴共和黨大會

 

　　美國前總統、共和黨總統參選人特朗普當地時間上周六（13日），在賓夕凡尼亞州拉票時，遭一名獨行狙擊手連開8槍，幸子彈僅擦傷其右耳。特朗普短暫入院治療後，已恢復競選活動。

推薦閱讀：

【三中全會】三中全會開幕，部署中國式現代化進一步全面深化改革

據《央視新聞》報道，中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議今日在京開幕。會議將重點研究進一步全面深化改革.......

 

【比特幣】比特幣升至逾一周高點，槍擊事件或提升特朗普勝選

　比特幣一度觸及61000美元，特朗普對暗殺未遂事件不甘示弱的回應，令市場猜測這名支持虛擬貨幣的前總統.......

 

　　競選連任的拜登總統周日（14日）在白宮發表講話，表示已下令獨立調查事件，並要求特勤局加強對特朗普的保安工作。


　　特朗普將於當地時間周一（15日），到威斯康辛州參加共和黨全國代表大會，並將在會上被確認為共和黨總統候選人。拜登說，已將特朗普的保安升至最高級別，特勤局為此可動用其權力範圍內的一切資源，確保特朗普安全。

 

撰文:經濟通國金組

 

2024-07-15｜三頭馬車數據前瞻 | 長建擬赴英第二上市可睇好？ | 美大選如何影響資產部署？｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

 

【你點睇】9歲泳手一度被拒參賽，議員指泳總執委會長兼任上訴委會長欠公正► 立即投票

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

06680

金力永磁

6.020

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

32.850

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

106.600

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 32.800
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 106.500
  • 08513 加和國際控股
  • 0.129
  • 02688 新奧能源
  • 60.850
  • 01109 華潤置地
  • 26.900
股份推介
  • 00981 中芯國際
  • 18.160
  • 目標︰$21.00
  • 01133 哈爾濱電氣
  • 2.560
  • 目標︰$3.30
  • 01299 友邦保險
  • 55.450
  • 目標︰$63.00
  • 01024 快手－Ｗ
  • 47.950
  • 目標︰$54.50
  • 00547 數字王國
  • 0.235
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 391.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.950
  • 00941 中國移動
  • 76.950
  • 00005 滙豐控股
  • 67.400
  • 00001 長和
  • 40.050
報章貼士
  • 02588 中銀航空租賃
  • 63.050
  • 目標︰$68.00
  • 02128 中國聯塑
  • 3.130
  • 目標︰--
  • 00598 中國外運
  • 3.580
  • 目標︰$4.70
熱炒概念股
  • 電力 More
  • 01816 中廣核電力
  • 3.480
  • 原油 More
  • 00934 中石化冠德
  • 4.280
即時重點新聞

15/07/2024 12:09  《午市前瞻》大市靜待三中全會消息，李寧超殘可藉奧運短炒博反彈

15/07/2024 12:06  恒指跌254點報18038，百度跌逾5%，新奧能源跌4.5%

15/07/2024 11:34  【美國大選】特朗普發短片證傷勢無礙，眾院將傳召保安官員查漏洞

15/07/2024 10:02  【聚焦數據】中國第二季GDP增4.7%低預期，上半年增長5%

15/07/2024 10:04  【聚焦數據】內地6月工業增加值增5.3%優預期，上半年增6%

15/07/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒７１億元，買工行沽美團

15/07/2024 08:45  【大行炒Ｄ乜】多行上調騰訊目標，大和降中遠海控至「賣出」

15/07/2024 11:54  《財資快訊》美電穩報７﹒８０７９，一周及兩周拆息維持４﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

重汽濰柴齊發盈喜料中期盈利大增，重汽市佔率領先行業可看高一線？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 大市靜待三中全會消息 李寧超殘可藉奧運短炒博反彈新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

地產股 | 美國快將開始減息，本地地產股可博反彈？新文章
品味生活
生活
人氣文章

港是港非．李慕飛

香港為何睇牙醫難
人氣文章

小薯茶水間

全球城市人均財富排名Top 25！香港人以XXX萬身家成亞洲第一！瑞銀預計：2028年香港百萬美元富翁數超過73萬！美國、新加坡排第幾？ 1
人氣文章

著數速遞

IKEA優惠 | 宜家夏季清貨減價Final call！最後6日！最平$5有交易 / 半價入手鏡櫃 / 軟墊式床架$600有找！yuu會員符合1條件額外9折
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

汪汪夢裡人 | 一場美夢般的回憶：從「獲得」到「失去」，我們只是生命中的過客
人氣文章

Art & Living

全新藝術市場資訊節目《與拍賣官看藝術》：拍賣官是如何煉成？走進瞬息萬變的藝術市場，一探拍賣官手起槌落的一天！
人氣文章

Art & Living

東京現代Tokyo Gendai 2024 三大焦點！72間參展畫廊，集大型裝置藝術展、女性藝術家展
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食物中毒 | OL深夜驚見很多小人在跑、鑽進被窩以為撞邪！求醫揭吃了這種食物產生幻覺！專家：烹調不當或食過量或有「小人國症」
人氣文章
虎媽的日常
人氣文章
長壽秘訣 │ 日本92歲長壽飲食專家每日必吃8種食物公開！令身體健康返老還童兼預防腦退化、中風？ 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/07/2024 14:36
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/07/2024 14:36
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/07/2024 14:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/07/2024 14:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話15/07/2024
重汽濰柴齊發盈喜料中期盈利大增，重汽市佔率領先行業可看高一線？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

高息定存 | 一周高息合集，邊間銀行6個月可賺4.39厘？

14/07/2024 10:55

貨幣攻略

誰當美國下一任總統？

12/07/2024 07:49

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金