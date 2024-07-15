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美國大選 | 刺殺事件成大選分水嶺，馬斯克：「我支持特朗普！」

15/07/2024

．疑似孤狼槍手欲刺殺美國前總統特朗普，所幸子彈僅擊中他的右耳。與死亡擦身而過的特朗普臨危不亂，在保鑣遮擁下仍不忘伸出一隻拳頭來，振臂高呼「戰鬥！」（Fight！）

．槍擊事件成為2024年美國總統選舉的分水嶺。擁有龐大粉絲群的特斯拉老闆馬斯克(Elon Musk)，於事後表態稱：「我完全支持特朗普。」他甚至罕有地推崇特朗普稱，上一次美國有如此硬朗的總統候選人已是羅斯福(Theodore Roosevelt)。

 

美國大選 | 刺殺事件成大選分水嶺，馬斯克：「我支持特朗普！」

　　疑似孤狼槍手欲刺殺美國前總統特朗普，所幸子彈僅擊中他的右耳。與死亡擦身而過的特朗普臨危不亂，在保鑣遮擁下仍不忘伸出一隻拳頭來，振臂高呼「戰鬥！」（Fight！）。

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　　槍擊事件成為2024年美國總統選舉的分水嶺。擁有龐大粉絲群的特斯拉老闆馬斯克(Elon Musk)，於事後表態稱：「我完全支持特朗普。」他甚至罕有地推崇特朗普稱，上一次美國有如此硬朗的總統候選人已是羅斯福(Theodore Roosevelt)。


　　馬斯克對特朗普的加持，意味著美國科技巨企的龍頭人物，認定特朗普具有引領美國科技產業前進的企業精神、政治魄力和勇氣。美國國會山莊的共和黨人亦展示出空前的團結與士氣，該黨眾議員范奧登(Derrick Van Orden)在受訪時表示，「特朗普總統大難不死，他剛剛贏得了這場選舉。」

*民主黨鴉雀無聲預見結局*

　　民主黨在事發後鴉雀無聲，似也預見到了選舉的結局。相較於特朗普的臨危不亂，總統拜登步伐蹣跚卻仍拒絕退選的醜態，已經盡在不言中。但是，無論民主黨選情多惡劣，競選之路也還只走了一半。民主黨內本來就出現了中場換帥的浪潮，在黨大會召開前夕，槍擊事件將進一步推高該黨的逼宮勢力。


　　換言之，特朗普遇刺事件導致拜登面對了更大的退選壓力。如果民主黨能及時換帥，把競選議題重新撥回到共和、民主兩黨的意識形態之爭上，基於當前美國社會走向高度兩極對立的事實，尚不能假設民主黨完全失去翻盤的可能。

 

撰文:經濟通國金組

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