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無人機 | 美國禁中國無人機難成事？美農民八成無人機為大疆

16/07/2024

．多家外媒14日發現，美國參議院軍事委員會日前發布的2025年《國防授權法案》的修訂版全文，與上月眾議院通過的版本不同，參議院委員會的法案不包括限制中國無人機製造商大疆無人機在美國銷售的條款

．巴基斯坦防務論壇網站稱，大疆是美國農業無人機市場的主導者，這可能是參議院未將禁令列入的原因

 

無人機 | 美國禁中國無人機難成事？美農民八成無人機為大疆

 

　　據《環球網》報道，多家外媒14日發現，美國參議院軍事委員會日前發布的2025年《國防授權法案》的修訂版全文，與上月眾議院通過的版本不同，參議院委員會的法案不包括限制中國無人機製造商大疆無人機在美國銷售的條款。巴基斯坦防務論壇網站稱，大疆是美國農業無人機市場的主導者，這可能是參議院未將禁令列入的原因。此前，日媒稱中國產無人機受到美國警察青睞，以至於很難找到替代品。

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*消防、警察、農業界反對通過大疆禁令*

　　上個月，美國眾議院通過《國防授權法案》，它將《反制中國無人機法案》納入，該法案將大疆的設備和服務添加到所謂「覆蓋名單」中，阻止大疆的新設備獲取美國聯邦通信委員會（FCC）的許可證，並可能導致其現有的FCC授權被撤銷。美國政府多次以「安全威脅」為由，對大疆作出制裁，大疆亦就此多次表示否認和反對。


　　與政治上的追剿相悖的是，美國多個行業對中國產無人機需求依然強勁。最近，美國6000多家擁有無人機項目的公共安全機構、警察和消防部門的代表致信參議院軍事委員會成員，反對將《反制中國無人機法案》納入《國防授權法案》。數據顯示，截至今年3月，得克薩斯州有966架在州警察局和治安部門登記的無人機，其中879架就是由大疆生產。另據巴基斯坦防務論壇網站報道，美國農民使用的無人機80%是大疆無人機。

 

撰文:經濟通中國組

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